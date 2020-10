OVO SU TAJNI KODOVI CG MAFIJE! Sve o plavom i zelenom katancu na kriptovanom telefonu i ko se krije iza imena LOVAC i VILA

Svedok saradnik M. K. je bio član dve kriminalne organizacije i prenosio informacije Zoranu Mrvaljeviću i Vladimiru Roganoviću, navodi se u optužnici Specijalnog državnog tužilaštva.

On je ispričao da mu je Roganović ponudio da radi za njega i da je on to prihvatio. Kako je kazao, njegov zadatak bio je da kada vidi Mrvaljevića, Slobodana Vica, zvanog Bobo i Krsta Vujića zvanog Kića da mu javi, a zauzvrat je dobijao kokain i novac.

Komunicirao je sa Roganovićem kriptovanim telefonom koji je dobio od njega.

Naveo je da je Roganović sebe memorisao pod nadimkom „Vila“, a da je on bio memorisan kao “Lovac”.

Svedok saradnik je naveo da mu je Roganović objasnio kako funkcioniše telefon, te da ukoliko je na ekranu plavi katanac poruka nije pročitana, a ukoliko je zeleni katanac onda je poruka pročitana.

Svedok saradnik je ispričao i da mu je Vladimir Roganović rekao da želi da se osveti Mrvaljeviću jer mu je on navodno prebio brata Šćepana.

On je kazao i da mu Roganović nikada nije rekao ko je trebalo da prebije Mrvaljevića.

On je ispričao i da je osim njega, Roganović dodao u imenik u kontakte i Igora Bošnjaka koji je bio memorisan pod nadimkom El Grezovan kao i Nemanju Zurovca koji je bio upisan pod nadimkom Zuelements.

Svoje delovanje svedok saradnik je opisao detaljno, navodeći da je u narednim danima povremeno odlazio u lokal, gde je inače sedio, i kada bi vidio Mrvaljevića, javljao bi Roganoviću.

On je naveo da pored toga što je Vladimiru Roganoviću javljao kretanje Mrvaljevića, Vica i Kića, isto to je javljao i Nemanji Zurovcu i Igoru Bošnjaku.

Svedok je ispričao da je njegov prvi kontakt sa Mrvaljevićem bio nekoliko dana nakon što je grupa oko Vladimira Roganovića pokušala da bombom ubije upravo Mrvaljevića.

Nakon tog događaja, kako je kazao svedok saradnik, zvao ga je Mrvaljević preko Igora Glavaša i tražio je da se vide. Mrvaljević mu je tada rekao da krivi Nemanju Zurovca za pokušaj ubistva. U toku razgovora, kako je kazao Kankaraš, isptivao ga je Mrvaljević gde se nalazi Zurovac.

Svedok saradnik, kako je naveo, tada je rekao Roganoviću da ne zna gde se nalazi Zurovac.

Svedok je to i prihvatio i kada su se sreli pitao ga je ima li šta sa tim događajem, što je svedok saradnik negirao. Svedok saradnik je ispričao i da ga je Mrvaljević ispitivao za odnos sa Igorom Bošnjakom.

Mrvaljević mu je tada rekao da se on ne boji Roganovića jer i da ga ubiju ima ko će da ga osveti.

Specijalno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv Zorana Mrvaljevića koji se tereti da je oformio četvoročlanu kriminalnu organizaciju koja je planirala izvršenje više teških krivičnih dela. Njeno razmatranje zakazano je za danas pred Višim sudom.

Pored Mrvaljevića, na optužnici se nalaze Krsto Vujić, Slobodan Vico, Zoran Žmukić i Jovan Rizić.

Mrvaljević je pre nekoliko dana izručen Crnoj Gori iz Srbije gde je uhapšen 17. jula po poternici i nalazi se u pritvoru. Dva puta bio je meta napada – ranjen je pre pet godina kada su na njega pucala trojica nepoznatih napadača. Na Mrvaljevića je pucano i 2017. godine.

