BIO JE TOLIKI KAVALJER DA JE JEDNOM U PLJAČKU PONEO RUŽU: Ulemek otkrio da je vređanje žene pred Arkanom bio neoprostiv greh

DO SADA NEPOZNATA PRIČA o komandantu SDG

Pukovnik nekadašnje Srpske dobrovoljačke grade Mihajilo Ulemek otkrio je u jednoj emisiji do sada nepoznate detalje o svom ratnom komandantu i kasnije velikom prijatelju Željku Ražnatoviću Arkanu.

Ulemek naglašava da ne zna mnogo o tome čime se Ražnatović tačno bavio u inostranstvu pre ratova devedesetih jer ga tada nije ni poznavao.

- Ja sam sa Željkom provodio dosta vremena i posmatrao sam njegov život i rad. Možda je on i krao. Ispričao mi je da je jednu banku opljačkao u toku dana dva puta. Ali opljačkao je banku, nije upao u kuću i opljačkao babu i dedu koji su prodali tri jutra zemlje, to nije radio, nikada to ne bi uradio, čak i da nema hleba da jede - kaže Ulemek koji je inače stric Milorada Ulemeka Legije.

Priče da su Arkan i on zajedno prodavali traktore ukradene tokom rata devedesetih Ulemek naziva idiotskim.

- Željko je imao milione. Sad će on da čeka da mu ja donesem dve hiljade maraka. To samo idiot može da ispriča - kaže Ulemek.

Za svog ratnog komandatna naglašava da je pre svega bio veliki džentlmen.

- U prisustvu Željka Ražnatovića Arkana uvrediti žensko bilo je strašno. Bio je veliki džentlmen i poštovao je žene. Čuo sam i priču da je u jednu pljačku poneo ružu - kaže Ulemek.

On je prepričao i jedan događaj iz komande Srpske dobrovoljačke garde.

- Došla je jedna drogoškinja kod nas tokom leta da se prijavi. Letnje doba, a ona rukave do šaka. Video sam da tu nešto smrdi. Kažem joj da zasuče rukave - priča Ulemek i dodaje da je počeo da psuje i viče na devojku kad je primetio da ima tragove drogiranja na obe ruke.

U tom momentu je naišao Arkan.

- Pukovniče! Kako to razgovarate sa jednom damom - rekao je Arkan i oštro mu zabranio da tako razgovara sa devojkom.

Kad mu je Ulemek objasnio o čemu se radi samo je zamolio stražu da devojku isprate iz baze.

- Ženu nisi smeo uvrediti u njegovom prisustvu. Veliki džentlmen. Veliki kavaljer. Veliki čovek. Jednom je dao čoveku iz garde 10.000 maraka kad je čuo da mu je žena bolesna. To je devedesetih bio ogroman novac. Vodio je računa o svom čoveku - tvrdi Ulemek.

Za Arkana je prema njegovim rečima porodica bila na prvom mestu.

- Nije napravio devetoro dece tek tako. Decu je obožavao. On je poginio, a iza njega je ostalo devetoro dece. Neku su svi živi i zdravi. Svaka mu čast. Za njega bogatstvo više nije predstavljalo ništa, ali iza njega je ostalo najveće bogatstvo - kaže Ulemek i dodaje da sa Svetlanom Ražnatović nije u dobrim odnosima.

(Kurir.rs/Foto:Nebojša Mandić/EPA)

