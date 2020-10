OTIŠLA NA ŽURKU PA DOŽIVELA HOROR: Silovao bivšu devojku, ugrabila priliku i pozvala majku da je spasi daljeg maltretiranja!

Navodno je osumnjičeni u svom stanu, silovao bivšu devojku, staru 22 godine, sa kojom je bio u vezi do pre mesec dana.

Njih dvoje su se te večeri sreli na jednoj žurci u gradu, a nakon toga otišli u njegov stan, gde se navodno silovanje dogodilo. Nakon napastvovanja, devojka je ugrabila priliku i nazvala telefonom svoju majku, kojoj je ispričala šta joj se upravo desilo.

Majka je ubrzo došla u stan osumnjičenog i u njemu zatekla ćerku sa modricama, nakon čega su obe otišle u policiju i protiv njega podnele prijavu za silovanje.

Osumnjičeni je ubrzo uhapšen i uz krivičnu prijavu, biće priveden višem javnom tužiocu. Posle njegovog saslušanja i pošto budu pristigli izveštaji sa lekarskih pregleda napastvovane devojke, tužilaštvo će odlučiti o kvalifikaciji učinjenog dela i eventualnom pokretanju istrage.

Za isto delo on je već bio osuđen 2010. godine, na dve godine zatvora, što je u to vreme bila minimalna kazna, a maksimalna je iznosila 10 godina. Ove godine osuđen je i u Osnovnom sudu, i to na tri godine zatvora, jer je izvršio nasilje nad još jednom svojom bivšom devojkom.

