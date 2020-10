U ZATVORU PROSLAVIO 50. ROĐENDAN: Od supruge Lane u osam ujutro stigla torta, u posetu mu došli i ćerka i advokati

Ko godine broji starosti se boji! Tako kaže narodna poslovica, ali to Pljevljaka Darka Šarića ne dotiče, pa je sa svojom porodicom i advokatima 21. oktobra proslavio 50. rođendan u pritvoru Specijalnog suda u Beogradu. On je nepravosnažno osuđen zbog šverca kokaina i za navodno pranje novca, a ovo je sedmi rođendan koji slavi u zatvoru, otkad se 18. marta 2014. dobrovoljno predao.

- Darku je od supruge Lane u osam ujutro stigla torta, na kojoj je bio ispisan broj 50. U posetu su mu došli ćerka Nikolina (23), koju je dobio iz prvog braka sa suprugom Natašom (49), i sin Aleksa (12), koga je dobio sa suprugom Lanom. Kasnije su mu u posetu došli advokati Dejan Lazarević, Radoslav Baćović i Danilo Šarić. Zbog kućnog reda, advokati su pojedinačno ulazili u sobu za sastanke, koja je pod video-nadzorom - kaže izvor „Alo“.

Darkov mlađi brat Duško nije trenutno u Beogradu, ali će ga posetiti čim bude bio u prilici.

- Darku su svi poželeli da sledeći rođendan proslavi na slobodi. Posebno je bio srećan zbog posete dece. Najmlađi sin Nik, kojeg je dobio u maju ove godine, ostao je sa mamom Lanom kod kuće - navodi naš sagovornik.

Darkova mlađa sestra Danica nije mogla da ga poseti, pa mu je na Instagramu javno čestitala.

- Meni si ceo život učinio posebnim i lepim sa svakom tvojom rečju podrške i utehe. Hvala ti što si najbolji stariji brat koga sam mogla da poželim - napisala je Danica.

Od prvog dana boravka u pritvoru, Šarić je pod nekom vrstom posebnih mera. Iako nije u samici, on nema cimere, s drugim pritvorenicima se ne sreće čak ni u redovnoj šetnji, poseti, niti u kantini. Osim stražara, on sreće samo advokate i porodicu. Pljevljak boravi na prvom spratu pritvora, a ispred njegove ćelije neprekidno dežura jedan stražar.

- On je kulturan i disciplinovan, čita i trenira. Od porodice traži knjige iz oblasti psihologije i kupuje sve novine. Psihički je jak, ali ga ubija što se suđenje odužilo godinama - navodi naš izvor.

Šarić je 31. jula osuđen na devet godina zbog optužbe za „pranje“ više od 20 miliona evra od prodaje droge, a Apelacioni sud do kraja godine treba da donese konačnu presudu, po kojoj je Pljevljak osuđen na 15 godina zatvora zbog navodnog krijumčarenja kokaina.

Presudu za navodno „pranje para“ još nisu dobili Šarić i njegovi branioci, pošto je predmet obiman. Odbrana je odmah posle suđenja najavila žalbe, o kojima končanu reč treba da da Apelacioni sud u Beogradu.

Advokat Kljajević: Predstavljen je kao čudo i crni đavo!

Advokat Marko Kljajević izjavio je u završnoj reči u procesu za navodno "pranje" 22 miliona evra od kokaina, da je Darko Šarić predstavaljen kao čudo i crni đavo, te da je nekome bilo u cilju da ga ocrni! Nekadašnji sudija u procesu za ubistvo Zorana Đinđića, a sada poznati advokat, izjavio je u završnici suđenja da Tužilaštvo nije dalo nijedan jedini dokaz, kojim bi se dokazali navodi optužnice. - Prostim uvidom u predmet mogla bi da se donese oslobađajuća presuda bez ijednog jedinog dokaza! Nekome je itekako bilo u interesu da se ovaj proces vodi 10 godina, a sve u cilju ocrnjivanja ljudi i kapitala! Ne postoji apsolutno nijedna indicija da ovaj kapital potiče iz krivičnog dela. Nezakonito su sastavljene optužnice i vođeni postupci. To zna svaki student prava! A pravo je da su ta dva postupka trebalo da se sude jedinstveno. Šarić je predstavljen kao crni đavo, čudo! Da ga nisam video, još bi u to i poverovao. A on se čovek čitav život bavio biznisom. Ova optužnica je sklepana, mozaički postavljena i neminovo je da se donese oslobađajuća presuda za optužene - rekao je Kljajević u završnoj reči.

