HOLIVUDSKA POTERA USRED PROKUPLJA: Uhapšeni utekao policajcima, evo kako! Našli ga ekspresno posle pola sata i to kod mame

PROKUPLJE - Uhapšeni muškarac u Prokuplju pobegao je policajcima koji su ga sproveli kod tužioca, ali je nakon pola sata pronađen i ponovo zadržan. Protiv policajaca pokrenut je disciplinski postupak.

Pošto je muškarac, star trideset i pet godina, osumnjičen da je progutao paketić za koji se sumnjalo da je droga i prilikom hapšenja lakše povredio dvojicu policajaca uhapšen, trebalo je da bude saslušan u prokupačkom Osnovnom tužilaštvu.

Kada su ga sproveli, on se požalio na zdravstvene tegobe, pa su ga policajci, po nalogu zamenika tužioca, odveli u prokupački Dom zdravlja kako bi mu se ukazala medicinska pomoć. Zatim je vraćen u Tužilaštvo, ali se opet žalio da mu nije dobro, odnosno da oseća mučninu. Policajci su ga, potvrđeno nam je u Policijskoj upravi u Prokuplju, odveli do toaleta. Tom prilikom su mu skinuli lisice i on im je pobegao, izašao iz zgrade suda i tužilaštva i izgubio se u nepoznatom pravcu.

Odmah je krenula potraga, a osumnjičeni je pronađen u stanu svoje majke.

U Policijskoj upravi u Prokuplju podneta je inicijativa za pokretanje disciplinskog postupka protiv dvojice policijskih službenika zbog teške povrede službene dužnosti i oni su do okončanja disciplinskog postupka udaljeni sa posla.

(Kurir.rs/B.R.)

Kurir