20 GODINA ZATVORA ZA MONSTRUMA IZ ČORTANOVACA: Milan se napio, pa ZAKLAO svoju ženu

Milan Trbojević (57) iz Inđije osuđen je U Višem sudu u Sremskoj Mitrovici na 20 godina zatvorske kazne i obaveznu meru lečenja od alkohola, zbog ubistva nevenčane supruge Nade Đukić (58) iz Čortanovaca.

Ubistvo se dogodilo u Ulici Vlade Grbića Junaka, 8. marta prošle godine, kada je Trbojević posle svađe, u alkoholisanom stanju, nožem dužine sečiva 18 centimetara ubo u desnu stranu vrata Nadu, nakon čega je žena veoma brzo podlegla povredama.

Tokom suđenja, kako je obrazloženo u presudi, dokazano je da je Đukićeva često trpela nasilje od strane nevenčanog supruga.

- Glava joj je često bila u modricama, a jednom je upala u našu kuću sva raščerupana i isprebijana. Milan je bio ljubomoran, mislio je da ga ona vara sa drugim muškarcima, svašta joj je govorio, vređao kako je sahranila dva muža a da njega neće - rekao je jedan od svedoka.

Kobne večeri, Milan i Nada su bili kod prijatelja, gde je on dosta pio. Tada je između njih došlo do svađe, pa je Nada odlučila da krene kući, do koje ju je dovezao Dragan J., koji se posle nekog vremena vratio da vidi da li je i Milan bezbedno stigao s obzirom na to da je pijan.

- Sumnjajući da ga žena već vara sa njim, Milan je napao Dragana. Kada je čula prepirku, Nada je izašla da vidi šta se dešava, ali je prijatelj seo u kola i pobegao, a ona je nastavila raspravu sa Milanom - kaže izvor koji je vodio istragu, dodajući da je u tom trenutku Milan izvukao nož i zario ga ženi u vrat.

(Kurir.rs/Novosti)

