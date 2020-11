SRBIJA IZRUČUJE AMERICI 11 PROGRAMERA: Prevarom zaradili preko 70 miliona evra, Viši sud doneo odluku o ekstradiciji

Rešenje da su ispunjeni svi zakonski uslovi da 11 programera iz Niša, uhapšenih zbog sumnje na digitalnu prevaru, budu izručeni Sjedinjenim Američkim Državama, donelo je Krivično vanpretresno veće Višeg suda u Beogradu. Okrivljeni imaju pravo žalbe, a konačnu odluku donosi ministar pravde.

Nakon što je jedan od programera sam tražio da mu se sudi u Americi, koja je tražila izručenje svih zbog sumnje da su prevarili američke državljane i tako zaradili 70 miliona dolara, sada je Viši sud konstatovao da postoje zakonske pretpostavke za izručenje svih osumnjičenih.

Rešenje kojim se utvrđuje da su ispunjene zakonske pretpostavke za izručenje Sjedinjenim Američkim Državama K.K, K.F.A.K, M.P, U.S, N.K, A.S, M.M, N.D, B.R, N.M radi vođenja postupka pred Okružnim sudom Sjedinjenih Američkih Država u Severnom okrugu u Teksasu, u krivičnom predmetu br. 3:20 –CR-0120-B Sjedinjene Američke Države protiv K.K i drugih zbog zavere u izvršenju prevare koja uključuje elektronsku komunikaciju iz prekršaja Glave 18 Krivičnog zakonika SAD iz člana 1349 i 1343 tačka 1 i zbog zavere u pranju novca iz prekršaja glave 18 Krivičnog zakonika SAD iz člana 1956 (h) tačka 2 - navodi se u saopštenju.

Kažu da je zamolnica za izručenje koje je podnelo Ministarstvo pravde SAD podneta u potpunosti u skladu sa Zakonom o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima i Ugovorom o izručenju zaključenim između Republike Srbije i SAD.

Advokat Milan Petrović koji zastupa dvoje osumnjičenih kaže da rešenje još nisu dobili, ali da je saopštenje Suda veoma šturo, paušalno, te da nema obrazloženja.

- Mi ćemo sigurno iskoristiti pravo žalbe Apelacionom sudu koji je instanca koja će morati da ponovo pogleda sva dokumenta i činjenice i odluči da li su stvarno ispunjeni svi uslovi za njihovo izručenje ili ne. Nakon odluke Apelacionog suda ide konačna odluka ministra pravde koji je poslednji u nizu koji može da odluči o izručenju - kaže Petrović.

Objašnjava da ovo rešenje ne menja "status" okrivljenih kada je reč o njihovom pritvoru, te da trudnica ostaje u kućnom pritvoru.

Podsetimo, grupa mladića i jedna trudnica, među kojima ima i državljana Crne Gore, Filipina i Austrije, svi sa prebivalištem u Nišu, uhapšeni su krajem jula.

Njima se na teret stavlja krivično delo prevare kojom su, kako se sumnja, putem interneta zaradili 70 miliona dolara. Među prevarenima je i jedan državljanin Teksasa, pa se u ceo slučaj umešalo i američko pravosuđe i FBI, koji je asistirao u akciji hapšenja.

Uhapšenima sada preti izručenje u SAD, gde bi se vodio čitav proces, a prema mišljenju advokata njima bi u Americi bila ugrožena ljudska prava i zato je zahtev da im se sudi u Srbiji.

