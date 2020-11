PEDOFIL POD LUPOM: Majstor, koji je seksualno uznemiravao devojčicu (13) i ranije spopadao maloletnice?

Porodica devojčice (16) iz Kaća, tvrdi da su pre dve godine podneli krivičnu prijavu protiv majstora J. A. (37), koji je pre nekoliko dana uhapšen zbog sumnje da je seksualno zlostavljao drugu devojčicu (13).

Podsetimo, J.A. uhapšen je nakon što se devojčica požalila ocu da je majstor, koji je radio kod njih u kući, pokušao da joj zavuče ruku ispod majice kada je bila sama kod kuće. On je posle pet dana pušten iz pritvora, ali ima zabranu prilaska oštećenoj. Rodtelji maloletnice uznemireni su činjenicom da je J. A. pušten da se brani sa slobode, naročito zbog toga što ovo nije prvi put da su protiv njega podnošene krivične prijave za seskualno uznemirvanje maloletnica.

Naime, porodica iz Kaća tvrdi da su ono 2018. prijavili policiji J. A. - On je moju ćerku uznemiravao preko Fejsbuka. Slao joj je poruke, a dete mu je odgovorilo jer ga je poznavala sa folklora i preko rođaka. Prestala je da mu odgovara kada joj je tražio da se slika, pa se ona požalila meni. Nastavila sam da se dopisujem s njim glumeći ćerku, a kada je poslao sliku polnog organa stavila sam mu do znanja da se dopisuje sa mnom - ispričala je majka devojčice (16).

U krivičnoj prijavi, u koju je Kurir imao uvid, piše i da je muškarac od devojčice tražio da mu pošalje broj telefona kako bi se dopisivali preko Vibera. - Mama mi je rekla da mu dam broj i on me je odmah zvao, pa sam se javila. Pitao me je kako je prošao nastup u Makedoniji i pitao me da dođe kod mene da gledamo film, a da će mi on kupiti čokoladu, čim je čuo da mi roditelji nisu u zemlji - navodi se u krivičnoj prijavi protiv J. A.: - Kada je poslao video - snimak na kome se vidi njegov polni organ, mama mu je rekla da se dopisivao sve vreme sa njom. Snimak nismo sačuvale jer ga je on odmah obrisao.

Jurić pozvao žrtve da se jave foto: Kurir TV

Igor Jurić iz Fondacije Tijana Jurić kaže da se sumnja da ima još žrtava J. A. i apelovao je na njih da se jave policiji. - Verujem da ima još žrtava i da će se one javiti. U mestu u kome on živi priča se da ovo nije usamljen slučaj - rekao je Jurić.

