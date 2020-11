SVI U BRUSU U ŠOKU: Ovo je čuveni frulaš (64) osumnjičen da je devojčicu (10) dodirivao po grudima! Oglasio se i brat uhapšenog

Nastavnik frule M. C. (64) iz Brusa uhapšen je nakon što su roditelji devojčice (10) koja je pohađala privatne časove kod njega prijavili policiji da je on neprimereno dodirivao njihovo dete. Kako saznajemo, on se sumnjiči za nedozvoljene polne radnje i određeno mu je zadržavanje do 48 sati.

Žalila se mami

- Devojčica, koja nije iz Brusa, već neko vreme pohađa privatne časove frule kod M. C. Prekjuče se požalila mami da ju je nastavnik pipkao po grudima - kaže izvor iz istrage i nastavlja:

- Majka je odmah to rekla svom mužu, pa su pozvali policiju i prijavili M. C., koji je odmah uhapšen. Osim toga, obavljen je i pretres njegovog stana. Inače, M. C. je javnosti dobro poznat kao frulaš, koji se takmiči, ali ima i svoje kulturno-umetničko udruženje, u kome decu uči da sviraju ovaj tradicionalni instrument, ali i da igraju folklor.

- Godinama drži časove deci, svi ga u gradu znaju. Dosad nije bilo ovakvih pritužbi na njegov račun, pa su svi iznenađeni. Znamo ga kao čoveka koji se posvetio tome da najmlađe upozna sa srpskom tradicijom - kaže izvor i dodaje da osumnjičeni ima četvoro velike dece

Meštani: Da odgovara ako je kriv Meštani naselja u kom živi devojčica kažu da poznaju njenu porodicu. - To su fini i vredni ljudi. Čuli smo šta se desilo, nadamo se da će nadležni adekvatno ispitati slučaj i utvrditi istinu, a osumnjičeni svakako treba da odgovara ako je kriv - rekli su meštani.

Brat uhapšenog frulaša juče je za Kurir rekao da je šokiran, kao i da je bio sa bratom kada je policija došla da ga vodi. Kako kaže, u prvom momentu nije znao zašto hapse M. C., ali da je kasnije pročitao u medijima.

- Baš sam kretao po unučiće kada su došla dva inspektora i tri policajca po mog brata. Zamolili su ga da pođe sa njima i on je mirno krenuo, a imali su i nalog za pretres. Iskreno, bio sam potpuno zbunjen, a kasnije sam čuo da mi je brat uhapšen zbog sumnje da je pipkao dete - priča rođeni brat uhapšenog i dodaje:

Nismo ni posumnjali

- Ne znam šta da mislim. Moj brat drži časove i sigurno bar 40 mališana dolazi kod njega. Časove uvek drži u grupama od po pet ili šest učenika, retko kad neko dolazi samostalno. Mi nikada tako nešto nismo primetili, nismo ni posumnjali. M. C. bi danas trebalo da bude saslušan u Osnovnom javnom tužilaštvu u Brusu.

