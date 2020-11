PODLO! ZORAN MARJANOVIĆ TAČNO ZNAO ŠTA RADI: Svesno ISKLJUČIO telefon pre ubistva Jelene! ČITAJTE U KURIRU

Zoran Marjanović svesno je isključio svoj mobilni telefon u vreme ubistva supruge pevačice Jelene Marjanović 2. aprila 2016. na nasipu u Crvenki kod Borče, izjavio je juče pred Višim sudom u Beogradu sudski veštak Dragoljub Vasiljević!

On je naveo da je Zoranov telefon bio isključen 25 minuta i da on ne zna gde se u to vreme optuženi za zločin kretao, ali da smatra da je bilo neminovno da se on i supruga sretnu između 16.57 i 17.04 sata.

