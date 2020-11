UHAPŠEN I TREĆI NAPADAČ NA VRANJANSKOG UGOSTITELJA: Tukli ga šipkama, pa ubacili baklju u automobil

Iz Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju potvrđeno je Kuriru da je u petak oko 16 časova, od strane pripadnika PU Vranje, uhapšeno lice J. L. (2000) iz Vranja, zbog osnovane sumnje da je, kao saizvršilac, učinilo krivično delo ugrožavanje sigurnosti na štetu M.S. iz Vranja i krivično delo izazivanje opšte opasnosti.

"Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, i on će uz krivičnu prijavu biti priveden tužilaštvu radi saslušanja. Takođe, dežurni zamenik OJT u Vranju, podneo je predlog Osnovnom sudu u Vranju, za određivanje mere pritvora do 30 dana, zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticanjem na svedoke i saučesnike", saopštilo je Osnovno javno tužilaštvo u Vranju.

Sumnja se da je on 14. avgusta učestvovao u napadu na poznatog vranjskog ugostitelja zajedno sa D.V. (2000) koji je uhapšen početkom novembra i M.K. (1978), koji je uhapšen istog dana kada je napadnut vranjski ugostitelj.

Vranjski ugostitelj napadnut je ispred porodične kuće.

Vlasnik kafića u centru Vranja M. S. brutalno je napadnut kad su ga trojica muškaraca sačekala pred kućom i napali šipkama, a potom su mu ubacili baklju u kola kojima je pokušao da pobegne. M. S. je u poslednji čas uspeo da se izvuče, a "mini-moris" je uništen.

Kurir.rs/T.S.

Kurir