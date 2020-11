SUĐENJE MALČANSKOM BERBERINU U NIŠU: Evo zašto, važna stvar treba da se obavi i tiče se otete devojčice

NIŠ - Suđenje otmičaru Ninoslavu Jovanoviću(48) odloženo je jer u Viši sud nisu stigli nalazi psihijatrijskog veštačenja 13-godišnje devojčice.

- Današnji glavni pretres optuženom Ninoslavu Jovanoviću neće da se drži, prezakazan je jer nije obavljeno psihijatrijsko veštačenje maloletne oštećene, saopštila nam je Irena Gušić, portparolka suda.

Suđenje Jovanoviću, poznatijem po nadimku Malčanski Berberin se privodi kraju jer su do sada svi svedoci dali iskaz i čeka se još veštačenje devojčice da bi se zakazao datum završne reči optužbe i odbrane, a onda i presude.

Jovanović je 20. decembra prošle godine kidnapovao i deset dana držao i maltretirao tada dvanaestogodišnjakinju. On ju je nekako namamio da uđe u njegov automobil. Kada je oteo u naselju Brzi Brod dok je ona išla u školu, odveo je u selo Malča, a onda su pešaka išli ka knjaževačkim selima. Ona je nađena u jednoj vikendici 10 dana posle, a on je uhapšen na lokalnom groblju u rodnom selu Malča. On je već za otmicu i silovanje odležao 12,5 godina zatvora.

