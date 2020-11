PARANOJA: Srbin na Malti satima pretio policiji krvoločnim psima, jer ima traume iz zatvora?!

Srđan Stevanović (38) državljanin Srbije, koji je prošle nedelje napravio haos u Msidi na Malti, kada se naoržan zabarakadario u stanu i šest sati pretio policajcima da će pucati i pustiti tri pitbula na njih, osumnjičen je za čak 11 krivičnih dela i određen mu je pritvor. Njegov prijatelj je za list Lovin Malta, ispričao da Stevanović ima određene prishičke probleme, zbog toga što je ranije dva puta bio u zatvoru, pa se sada uspaniči svaki put kad vidi policiju.

Žalili se na kučiće

- Znam da je imao probleme sa komšijama, koji su se često žalili na njegove pse. Srđan ima tri pitbula, sa kojima sam tri godine provodio vreme. Ne znam ih kao agresivne, niti su obučavani za borbu. Hteli su da napadnu samo kada je njihov vlasnik bio u opasnosti - ispričao je Stevanovićev prijatelj za malteški list. Podsetimo, komšije su prošle nedelje pozvale policiju tvrdeći da državljanin Srbije, koga se plaše, uništava automobile u njihovoj ulici. Kada je patrola došla na Stevanovićeva vrata, on se zaključao, pustio tri krvoločna psa i pokazivao policajcima napunjenu sačmaru. Drama je trajala punih šest sati, a policajci su na kraju u stan ubacili omamljujće bombe. Tek tada su uspeli da stave lisice pomahnitalom muškarcu.

Držao se po strani Iznervirao ga agresivan nastup Drug uhapšenog je rekao i da smatra da je policijska akcija bila preagresivna. - Video sam ga nedelju dana pre ove drame, rekao je da će ostati kući i držati se dalje od svih, a obavestio me je i da mu se uvek javim pre nego što dođem, da ga ne bi moje iznenadno pojavljivanje iznerviralo. On ne plane tako lako, a verovatno ga je iznerivao nastup policajaca, a dodatno ga je izritiralo to što ne zna engleski - rekao je sagovornik za Lovin Maltu.

Prijatelj osumnjičenog kaže da je on dobar čovek, velikog srca, ali da je imao težak život i da je istraumiran. - Robijao je u Srbiji četiri godine. I na Malti je bio u zatvoru pre dvet godina. Boji se policije i sudova. Takođe, nema ni regularne boravišne papire, pa to kod njega izaziva paranoju - ispričao je prijatelj za Lovin Malta i dodao da Srđan ima problema sa kriminalnim grupama na Malti. - Često su ga napadali drugi Srbi, zato je vetovatno imao gomilu oružja u stanu. Ne bih ulazio u detalje, ali često sam ga viđao pretučenog. Imao je probleme sa kriminalnim grupama - pokušao je da objasni drug otkud Srbinu gomila oružja, koju je policija oduzela od njega nakon hapšenja.

Bila je samoodbrana

Drugar veruje i da se Srđan zabarakadirao u samodbrani. - On inače nije agresivan. Pa, ja kad god imam problem odem kod njega, a on me smiri i posavetuje me da sve lepo rešim. Zato mislim da sve što je uradio, uradio je u samoodbrani. Verujem i da je kod njega ostalo malo tog zatvorskog mentaliteta i da je oružje držao iz predostrožnosti - završio je prijatelj.

