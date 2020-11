MISTERIOZNA SMRT NA VOŽDOVCU! Zatekla je sina mrtvog na stolici UMOTANOG U ČARŠAV, a krvi je bilo i po zidovima!

Kako se nezvanično saznaje Nebojša i njegova majka pričali su preko telefona oko 6 sati jutros i on joj je tada rekao da neće otići na posao jer se ne oseća dobro. Kada je majka kasnije pokušala da ga dobije na telefon, on se nije javljao. Zabrinuta žena se tada uputila do njegovog stana kako bi proverila da li je dobro i zatekla stravičan prizor.

Prema prvim informacijama muškarac je bio sam u stanu, međutim na glavi je imao povredu. Za sada nije poznato da li je ubijen ili je nastradao nakon što je pao i povredio se.

- Postoji mogućnost da je on pao i udario glavom o sto, pošto ima ranu iznad obrve na glavi, zbog koje je i iskrvario. Pored njega pronađena je i prazna flaša alkoholnog pića, razbijena čaša i nešto hrane - rekao je izvor "Blica" upoznat sa istragom.

Kako smo nezvanično saznali, telo muškraca pronađeno je na stolici u stanu, ogrnuto belim čaršavom na kom je bilo tragova krvi. Policija za sada ne isključuje nijednu mogućnost.

- Moguće da je on udario glavom, pa se teturao po stanu, nađeni su i tragovi krvi na zidu pored. Sve se mora detaljno proveriti jer je majka prvo rekla da je stan bio zaključan i da je ona otključala, a kasnije je rekla da se ipak ne seća da li je otključala vrata ili je stan već bio otvoren. Ili je pao sam, ili ga je neko udarao tupim predmetom u glavu - kaže izvor.

foto: Ana Paunković

Telo Nebojše K. će biti poslato na obdukciju kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti. Nebojša K. se pre godinu dana doselio u stan na Voždovcu, gde je do skoro stanovao sa decom i suprugom. Pre nekoliko meseci se razveo od supruge, a deca su živela sa njom.

- Poslednjih meseci, tačnije posle razvoda, je mnogo patio. Tada je i počeo da pije, i često su ga komšije tešile, a navodno je bio i u depresiji zbog toga - naveo je izor.

Kako komšije u ovom delu Voždovca kažu, nisu dobro poznavale Nebojšu međutim nikada do sada nisu čuli da je on pravio incidente. Komšije su dodale da nisu čule ništa neobično u vreme kada je Nebojša pronađen mrtav.

foto: Ana Paunković

- Znali smo ga kao porodičnog čoveka dok se nije razveo. Došao je ovde pre godinu dana, a sada smo čuli da je pronađen mrtav u stanu, ali nismo videli da li je neko ulazio kod njega u stan, a da je nepoznat - rekao je jedan od komšija.

Budući da ova višespratnica nema kamere, postavlja se pitanje, ukoliko je neko ušao kako je dospeo na peti sprat da uđe u zgradu, a kasnije i u stan ukoliko nije imao ključ.

- Ako se ispostavi da je ovo ipak ubistvo, treba utvrditi kako je neko ušao u zgradu kada nema ključ i kako je ušao u stan, da li je možda toj osobi Nebojša otvorio. Otežavajuća okolnost je što zgrada nema kamere, da ima bilo bi lakše da se proveri ko je i kad ulazio - naveo je izvor.

Kurir.rs/Blic

Foto Ana Paunković

Kurir