DVE SUMNJIVE SMRTI U NIŠKOM ZATVORU Jedan osuđenik preminuo u bolnici, drugi u besu zgrabio metalnu šipku i POČEO SVAKOG DA NAPADA

Osuđenik G. R. i prekršajac Ć. M. preminuli su tokom novembra, prvi u zdravstvenoj ustanovi gde su ga stražari odvezli nakon što se žalio na bolove, a drugi nakon povreda koje je zadobio u samom niškom Kazneno-popravnom zavodu. Ovo su potvrđene činjenice, ali šta je tačan uzrok smrti iz Udruženja "Novi početak" traže da nadležni utvrde, jer sumnjaju na ubistva. Iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija tvrde da razloga za sumnju nema, da u samom zatvoru nije bilo torture, a da su o svemu obavešteni policija i tužilaštvo.

Ivan Mitić, predsednik i osnivač udruženja Novi početak, koje se bavi resocijalizacijom i prihvatom osuđenih lica kada izađu iz zatvora, kaže da su od svojih izvora u zatvoru saznali da je 15. novembra preminuo G. R. iz Negotina. O tome su pisali nadležnima i čekaju odgovor, navode Južne vesti.

- U prepodnevnim časovima izbila je tuča između zatvorenika u paviljonu B na trećem krilu, a koju stražarska služba nije sprečila. Isti izvor navodi da mu nije pružena pomoć i da je preminuo od posledica povreda nanetih u tuči – navodi Mitić.

Viši savetnik za medije i odnose s javnošću iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Slavica Radovanović tvrdi da je osuđenik preminuo pod drugim okolnostima od onih koje navode iz "Novog početka".

Kaže da je 16. novembra hospitalizovan u bolnici Kliničkog centra u Nišu zbog bolesti o kojoj ne smeju da govore da ne bi narušili Zakon o zdravstvenoj zaštiti podataka o ličnosti.

- Iz ovoga je jasno da nisu tačni navodi da je G. R. učestvovao u tuči osuđenika u zavodu i da je u tuči ubijen – navodi Radovanovićeva.

Izvor Južnih vesti iz zatvora o ovom događaju svedoči da su G.R. u bolnicu odvezli kada se požalio na bolove, a o samom uzroku kaže da nema informacije.

- Leđa su mu cela bila plava, mi ne znamo od čega, ne znamo ni kada je dobio bolove ni da li je pretučen ili je bio bolestan, ni koliko dana je ležao sa bolovima bez da se žali. Umro je kod lekara gde su ga stražari odvezli – priča izvor Južnih vesti.

Smrt prekršajca - predmet istrage

Iz udruženja Novi početak nadležnima su takođe pisali i tražili detalje o tome da li je desetak dana pre ovoga u poluotvorenom paviljonu ubijen prekršajac.

- Iz Niša je, nismo jos došli tačno do njegovog imena i prezimena. Razlog za ubistvo je bio nerešen konflikt između "prekršajaca“" (lica na odsluženju prekršajne kazne) i stražara. I tom prilikom su se kolege iz stražarske službe fizički umešale u tuču. Ubijeni preminuo je usled povreda –priča Mitić.

Prema rečima Radovanovićeve on je 24. oktobra u zoru počeo da krši odredbe Pravilnika o kućnom redu. Navodi da je "remetio noćni odmor onih koji su bili u sobi sa njim, ali i drugima koji su se nalazili u trećem paviljonu".

- Sve vreme je galamio i vikao, nije dozvoljavao drugim licima da spavaju i metalnom šipkom je udarao po njihovim krevetima i pretio im. Nakon toga je počeo da preti licima da će tom istom šipkom da ih tuče. U jednom trenutku pokušao je i da udari drugo prekršajno kažnjeno lice P. A. Sve vreme je ispoljavao agresivno ponašanje kako prema drugim licima, tako i prema zaposlenima kojima je takođe počeo da preti da će da ih udari – opisuje Radovanovićeva.

Tada ga je, kaže, Služba za obezbeđenje više puta opomenula da se smiri i da baci šipku, ali da opomene nisu delovale.

- Prema njemu je najpre pokušano sa upotrebom mere prinude - fizička snaga, koja nije pomogla da se on smiri. Tek onda je upotrebljena mera prinude - gumena palica po dozvoljenim delovima tela (dva puta) u predelu gornjeg dela leđa, kada mu je i oduzeta šipka, a onda i mera prinude – vezivanje lisicama – navode iz Uprave.

Nakon ovoga, dodaju, prekršajca je pregledao zavodski lekar, a od njega je uzeta i pisana izjava o celom događaju i podneta prijava za pokretanje disciplinskog postupka. Takođe, uzete su i pisane izjave drugih lica koji potvrđuju da ih je navedeni prekršajac napadao i da im je pretio.

Nakon ovog događaja, a zbog ispoljenog psihotičnog ponašanja, Ć. M. je odveden na pregled na Kliniku za mentalne bolesti odakle je vraćen i smešten u zavodski stacionar jer je nastavio i dalje da se agresivno ponaša – tvrde iz Uprave.

Kažu da je bio medicinski zbrinut, ali se vodilo računa o bezbednosti i drugih lica u poluotvorenom odeljenju zbog njegovog ponašanja, za koje, kažu, da je i dalje pretilo da ugrozi živote drugih.

O navedenim događajima poručuju da su obavešteni nadležni organi - policija i tužilaštvo, a smrt pritvorenika u odgovoru nisu pomenuli, tako da za navode iz Udruženja za sada nema zvaničnog objašnjenja.

"Zatvori su kapisle koje mogu da eksplodiraju"

Iz udruženja "Novi početak" , koje radi od jula ove godine i imaju ogranak i u Nišu, kažu da bi u aktuelnoj epidemiološkoj situaciji naročitu pažnju trebalo obratiti na zatvore, u kojima tvrde da se sada stvara veća tenzija i nervoza.

Zatvori u Srbiji su, kao i što znamo, prvo zbog prebukiranosti, drugo zbog ove celokupne situacije i narod koji je u spoljnom svetu već trpi velike psihičke pritiske i u problemu su, a zamislite kako je ljudima koji su u zavodima , a pogotovo što su puni zavodi i oni ne viđaju ni porodice. Oni su nervozni, zatvori su jednostavno kapisle koje mogu da eksplodiraju – smatra predsednik Udruženja.

O pomenutim smrtima, kaže, traže odgovore Ministarstva pravde, nadležne uprave, ali i odeljenja za nadzor Uprave.

- Sa zahtevom za hitno sprovođenje vanredne kontrole/nadzora u KPD Niš, i to jos ništa nisu odgovorili. Sad ne verujem da niko nije upućen, opet to mora da dođe policija na uviđaj da izvrši uviđaj u Zavodu, to je već zavedeno, ne znam zašto jos reakcije nisu- zaključuje Mitić.

Ceo odgovor Uprave Južnim vestima o događajima u niškom zatvoru tokom novembra i o tome šta se dogodilo za zatvorenikom i pritvorenikom možete pročitati u priloženim fotografijama.

