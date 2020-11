TOM MASKIRANOM KOJI ME JE TUKAO LEČIO SAM DETE: Razbojnici upali u kuću pedijatra u Merošini DOKTOR DOŽIVEO INFARKT TOKOM BORBE

Doktor Slobodan Tončić oko dvadeset godina ima privatnu pedijatrijsku ordinaciju u Merošini kod Prokuplja. Žitelji tog kraja znaju ga kao dobrog i vrednog čoveka, a ono što je nedavno doživeo izazvalo je šok i gnev svih koji su za njega čuli.

Napao ga je i umalo mu ni krivom ni dužnom presudio čovek čije je dete lečio. Povod je bila pljačka koja je krenula naopako.

- Neverovatno je i drsko da vam razbojnici upadnu u kuću u predvečerje i da maltene u prisustvu domaćina izvrše premetačinu i pokušaju da vas opljačkaju. Da je to bilo u neko gluvo doba noći, dok unućani spavaju, razumeo bih i pozvao bih policiju, ali kako se to dešavalo oko 20.30 skupio sam hrabrost ne razmišljajući mnogo i odvažio sam se da im se suprotstavim i zaštitim svoju imovinu, iako ih je bilo četvorica - počinje priču Tončić.

Razbojnici su u porodičnu kuću Tončića upali 27. oktobra. Bilo ih je četvorica. Dvojica su ostala pred kućom da stražare i pripremaju automobil za bekstvo sa plenom. Dvojica su kroz prozor ušla u stambeni deo kuće i odmah kroz predsoblje provalila u pedijatrijsku ordinaciju gde su potom otvorila prozor za bekstvo posle premetačine.

Pripremili plan za bekstvo

- Osećali su se tako silnim da su počeli da kopaju po stvarima i galame. To se čulo i na spratu gde smo sedeli. Pomislio sam u prvi mah da su to neki zakasneli pacijenti kojima je potrebna pomoć, dešavalo se to noću, pa sam krenuo u prizemlje. Sišao sam do dna stepeništa i ugledao dva nepoznata mladića. Jedan je na licu imao fantomku, a drugi samo zaštitnu masku. Nisu bili iznenađeni jer je onaj sa fantomkom odmah skočio na mene. Dograbio sam ga i pokušao da mu strgnem masku s glave kako bih mu video lice. Gurali smo se po predsoblju nekoliko minuta dok on nije doviknuo drugom koji nas je posmatrao: "Šta čekaš, udri ga!". Tada mi je taj prišao s leđa, udario me baterijom u glavu, a potom gurnuo niz stepenice ka ordinaciji. Dok sam pokušavao da ustanem pobegli su iz kuće kroz prozor - ispričao je vidno uzbuđen Tončić.

Buku i galamu u prizemlju čula je doktorova supruga i pozvala policiju. Patrola iz stanice policije u Merošini stigla je za dva-tri minuta, ali su razbojnici pod okriljem mraka uspeli da pobegnu. Stigla je potom i Hitna pomoć i posle pregleda je uznemirenog doktora kolega uputio u Klinički centar u Nišu.

- Primili su me odmah na kardiologiji i smestili u koronarnu jedinicu. Bio sam priseban i orijentisan, ali su me iste noći podvrgli brojnim pregledima. Zahvalan sam im da su to učinili brzo i temeljno, postupajući vrlo savesno, iako nisu znali da sam im kolega. Ali rezutat za mene nije bio ohrabrujući. Konstantovali su da sam doživeo infarkt - dodaje Tončić.

Po povratku iz bolnice prvo što je učinio bilo je postavljanje zaštitnih kamera na više mesta oko i u kući.

Braću odao DNK Policija je brzo identifikovala braću B.K. (44) i V.K (41) koji su provalili u kuću i njihove pomagače R.K. (44) i I.M. (36) koji su stražarili ispred. Prilikom obijanja prozora razbojnici su ostavil otiske na stolariji. Ostao im je otisak na šrafcigeru kojim su obijali i koji je ispao prilikom gušanja s doktorom, a dosta DNK tragova nađeno je i u kući. Navodno se radi o bandi koja je poznata po sličnim delima tako da je prava sreća da doktor sa svojih 75 godina nije nastradao u sukobu sa njima.

- Ja sam dečji lekar. Nemam opijate u ordinaciji i očito je cilj razbojnika bila pljačka u kući. Verovali su da ima dosta para i sigurno bi pokušali da nas primoraju da im predamo svu ušteđevinu. Novac ne bi dobili jer sve držim u banci preko koje poslujem, ali da ih nisam iznenadio sigurno bi sve nas maltretirali - kaže Tončić.

Doktora Tončića je ovih dana, kad je policija pronašla i uhvatila razbojnike, najviše razočaralo i povredilo to što poznaje jednog od razbojnika.

- Baš tome s maskom, s kojim sam se rvao, lečio sam dete... Nemam komentar - razočarano je konstatovao Tončić.

Lopovi su iza rešetaka, Tončić na terapiji, a rasplet nemile epizode očekuje se pred sudom.

Zamenili praznike?

Tončić smatra da je posredi druga poseta istih razbojnika.

Lane su na isti način, kroz isti prozor, upali na praznik Svetog Arhanđela. Ukućani su bili na slavi, pa su lopovi napravili dar-mar i pobegli, ali nisu pronađeni. Ovog puta došli su na Svetu petku, a pošto ta dva praznika idu jedan za drugim, sumnja da su lopovi pobrkali praznike i došli očekujući da će ukućani ponovo biti odsutni.

