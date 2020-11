UŽAS U KRAGUJEVCU! POSLE SVAĐE TUKAO ŽENU DO SMRTI: Ubio nevenčanu suprugu jer se preudala, pa lagao da je popila kiselinu!

Dobrivoje D. (61) iz Kragujevca uhapšen je u subotu uveče zbog sumnje da je ubio nevenčanu suprugu Ljubinku P. (61) u njihovoj kući u naselju Bresnica. Kako saznajemo, Dobrivoje D. je nakon zločina popio sonu kiselinu, ali nije uspeo da se ubije, pa je potražio lekarsku pomoć.

- Došao je u Klinički centar sa znacima trovanja. Kada su ga lekari pitali zbog čega je popio kiselinu, rekao je da je pre njega istu tečnost popila njegova žena i da se ubila. On, kako je rekao, nije mogao to da podnese, pa je rešio da i on skonča - kaže izvor Kurira.

Priznao policiji

Međutim, pošto je policija u njegovoj kući zatekla mrtvu Ljubinku sa vidnim i brojnim povredama po telu, Dobrivoje je promenio priču.

- On je u policiji priznao zločin, rekavši da je ženu posle svađe tukao do smrti. Njemu je nakon priznanja određeno zadržavanje, a slučaj je preuzelo Više tužilaštvo - dodaje sagovornik.

Prema svedočenju komšija, bračni par je živeo u jako lošim uslovima, bez struje i vode, što je bilo vidljivo već na kapiji dvorišta. Kuća je oronula, a komšije pričaju da par nije imao od čega da živi.

- On nije imao posao više od 15 godina, a Ljubinka je prosila po ulicama i cepala drva za nadnicu. Povremeno smo im kupovali hranu - kaže prva komšinica, koja želi da ostane anonimna.

Dobrivoje je, kako kažu poznanici, imao petoro dece - sina, koji se udavio pre nekoliko godina, i četiri ćerke. Kako tvrde komšije, jedna od Dobrivojevih ćerki je pokušala da preuda maćehu, ubijenu Ljubinku.

Vratila se pre šest dana

- Uspela je u toj nameri i Ljubinka je bila otišla od Dobrivoja. Međutim, on je bio rešen u nameri da je pronađe i ona se u Kragujevac vratila pre šest dana. Tada su i počele svađe među njima, koje su eskalirale i, nažalost, okončale se tragedijom - dodaju komšije.

Kako saznajemo, Dobrivoje D. bi danas trebalo da bude saslušan kod tužioca. - On se zasad sumnjiči za nasilje u porodici sa smrtnim ishodom, a posle obdukcije i saslušanja tužilac će doneti odluku da li će ovo krivično delo biti prekvalifikovano u teško ubistvo - kaže izvor iz istrage.

Komšije Nismo čuli svađu Komšije iz Bresnice kažu da su iznenađene zločinom, a za Dobrivoja kažu da nije bio preke naravi, niti je pio. - Ne znamo ni kada se to desilo, jer se iz kuće ništa nije čulo, a tu smo odmah pored njih. Da je Ljubinka mrtva, saznali smo tek kada smo videli policiju - rekao je komšija.

Crni niz Od početka godine 22 žrtve Prema informacijama Autonomnog ženskog centra, Ljubinka P. je, nažalost, 22. žrtva partnerskog, tj. porodičnog nasilja od početka godine.

Bogdana Đusić

Kurir