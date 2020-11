KRVAVA PORODIČNA DRAMA U BORU! Otac na vestima saznao da mu je snajka izbola sina u grudi: On se plašio

S. O. (28) iz Bora, uhapšena je zbog sumnje da je ubola nožem svog nevenčanog supruga Denisa D. (30) u predelu grudi, u kući u Karađorđevoj ulici u Boru. Kako se nezvanično saznaje, incident među supružnicima izbio je u subotu uveče nakon što su zajedno pili pre toga.

"Ona i on su tog dana popili malo više, pa je bezazlena prepirka prerasla u ozbiljnu svađu, tokom koje je ona uzela nož i ubola ga u predelu grudi. Tada se uplašila pa je pozvala hitnu pomoć", kaže izvor iz istrage za "Blic".

Denis je odmah prevezen u borsku Opštu bolnicu gde mu je ukazana medicinska pomoć. S obzirom na to da je reč o teškoj telesnoj povredi Denis je prevezen na Grudnu hirurgiju u Klinički centar u Nišu.

Otac povređenog muškarca Slavoljub Dimitrijević je u šoku. Kako tvrdi ne zna šta je moglo da prethodi ovakvom incidentu ovo dvoje supružnika.

"Čuli smo na vestima da je nevenčana supruga ubola Denisa. Tada me je pozvao komšija da me pita da li sam čuo šta se dogodilo. Živim u obližnjem selu kod Bora i odmah sam krenuo da vidim šta se dogodilo", priča Slavoljub.

On ističe da su se ovo dvoje ljudi i ranije svađali ali da niko nije ni mogao da nasluti da će se ovako nešto dogoditi.

"Uspeo sam da se čujem telefonom sa sinom. Malo teže govori, koliko smo razumeli nije priključen na aparate i samo se nadamo da je van životne opasnosti. Ranije su se međusobno koškali ali sin mi je kazao da te večeri nije bilo svađe. Nijednom nisam lično video ali pričaju da su se ranije tukli. Šta se i kako dogodilo, kao i zbog čega, zaista ne znam", priča zabrinuti otac.

Kako priča Slavoljub, njegov sin Denis je sa svojom nevenčanom suprugom živeo privatno u kući u Boru. Zbog nje, kako priča otac, se Denis preselio u grad iz sela gde je bio sa roditeljima. Na vratima u stanu kao i po podu još se vide tragovi krvi.

"Tri godine žive zajedno. On je oduvek imao kao neki strah, da li od nje, ne znam, jer nikad nije hteo da govori o tome. Hteo je da je ostavi ali nije iz nekog razloga koji je samo njemu poznat. I ranije kada su se potukli, ona je zvala policiju", priča Slavoljub.

S.O. je, kako se saznaje, zadala jedan udarac nožem svom nevenčanom suprugu Denisu. Nakon što je pozvala službu hitne medicinske pomoći, hitna je obavestila policiju koja je brzo stigla na lice mesta i u kući uhapsila osumnjičenu koja je, saznajemo nezvanično, navodno priznala da je ona ubola svog nevenčanog supruga.

S.O. je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će biti izvedena na saslušanje kod tužioca. Sumnjiči se za krivično delo nasilje u porodici usled čega je nastupial teška telesna povred. Zaprećena kazna za ovo delo je od dve do 10 godina zatvora.

(Kurir.rs/Blic)

