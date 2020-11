OTKRIVEN MOTIV BRUTALNOG UBISTVA KOD GADŽINOG HANA: Evo zašto je mladić (22) do smrti tukao komšiju (93)

Mašibravar Sava Krstić (93) koji je danas pronađen mrtav u lokvi krvi u svojoj kući u selu Donji Dušnik kod Gadžinog Hana verovatno je ubijen tokom pljačke.

To pretpostavljaju njegove komšije koje u razgovoru za Kurir kažu da je čak postavio kamere da nadgledaju dvorište njegove kuće zbog čestih kako sitnih tako i velikih krađa.

Više javno tužilaštvo je potvrdilo da je osumnjičenom M.J. (22) za krivično delo teško ubistvo određen pritvor od 48 sati. Borislav Radonjić potvrdio je za Kurir da će problematični momak biti uskoro saslušan.

M.J. je inače jedan od prvih komšija Save Krstića.

foto: Facebook

"Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, osumnjičenom M.J. (1998. godište) iz Donjeg Dušnika, određeno je zadržavanje do 48 časova, u kom roku će biti saslušan u tužilaštvu, a zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo. Dežurni zamenik Višeg javnog tužilaštva u Nišu je zajedno sa policijom izvršio uviđaj lica mesta i naložio obdukciju tela pokojnog S.K. (1927. godište) iz Donjeg Dušnika", saopštio je za Kurir Borislav Radonjić, portparol tužilaštva.

Krstićev leš je navodno pronašla jedna od dve njegove ćerke, koje žive u Nišu. U ovom selu udaljenom od Niša dvadesetak kilometara danas posle dolaska policije svašta se prepričavalo, ali jedna od najčešće spominjanih teza je da je došlo do pljačke i da je Sava iznenadio lopova koji nasilno reagovao.

"Njega su stalno potkradali. Imao je pristojnu penziju od pedesetak hiljada dinara i godinama je vredno skupljao alat, ali takav je narod, krali su mu od šrafcigera do krupnih stvari. Postavio je kamere na kuću za koje ne znamo da li su radile i koliko je on mogao da vidi snimke sa njih. Verovatno su služile da plaše lopove. On je tu u okviru kuće imao radionicu gde je držao mnogo mašina i alata. Bio je vitalan starčić, dobar čovek. Nikada nije odbijao da nešto uradi, ako može da pomogne", pričaju nam meštani ovog sela.

Sava se služio raznim trikovima da spreči lopove tako da je ostavljao cedulje na kapiji "Vraćam se za pola sata", kada je išao u Niš kod ćerki ili imao neki posao u Gadžinom Hanu zbog kog je trebalo da se duže zadrži van kuće.

Kurir.rs/M.S.

Kurir