PROGRAMERI IZ NIŠA JOŠ NEĆE BITI IZRUČENI SAD: Viši sud produžio pritvor za još dva meseca zbog opasnosti od skrivanja i bekstva

Grupi programera iz Niša, koji su krajem jula uhapšeni zbog sumnje da su digitalnom prevarom zaradili 70 miliona dolara, produžen je pritvor za još dva meseca, saopštavaju iz Višeg suda u Beogradu.

Kako se navodi u saopštenju, njima pritvor može trajati do 30. janura sledeće godine ili najduže do izručenja Sjedinjenim Američkim Državama.

Krivično vanpretresno veće Višeg suda u Beogradu - Posebno odeljenje za organizovani kriminal je 30.11.2020. godine donelo rešenje kojim se po zakonskom osnovu iz člana 22 stav 1 tačka 1 Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, odnosno usled postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju na opasnost od skrivanja i bekstva, produžava pritvor prema U.S, N.K, A.S, A.S, M.M, N.D i N.M. određen rešenjem ovog suda od 24.7.2020. Godine, pravosnažno 5.8.2020. godine za još 2 meseca i koji po ovom rešenju može trajati do 30.1.2021. godine, s tim da pritvor može trajati najduže do izvršenja odluke o izručivanju, ali ne duže od godinu dana od dana pritvaranja - saopštavaju iz Višeg suda.

Prilikom donošenja odluke, krivično vanpretresno veće je imalo u vidu, dodaju, da je prema navedenima 23. oktobra doneto rešenje kojim se utvrđuje ispunjenost pretpostavki za izručenje SAD-u radi vođenja postupka pred Okružnim sudom u Severnom okrugu u Teksasu.

Podsetimo, grupa mladića i jedna trudnica, među kojima ima i državljana Crne Gore, Filipina i Austrije, svi sa prebivalištem u Nišu, uhapšeni su krajem jula.

Njima se na teret stavlja krivično delo prevare kojom su, kako se sumnja, putem interneta zaradili 70 miliona dolara. Među prevarenima je i jedan državljanin Teksasa, pa se u ceo slučaj umešalo i američko pravosuđe i FBI, koji je asistirao u akciji hapšenja.

Nakon što je jedan od programera sam tražio da mu se sudi u Americi, Viši sud je konstatovao da postoje zakonske pretpostavke za izručenje ostalih, a prema mišljenju advokata njima bi u Americi bila ugrožena ljudska prava i zato je zahtev da im se sudi u Srbiji.

