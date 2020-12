ODAHNULI KADA JE MILJAN UHAPŠEN: Evo šta kažu najbliži o mučkom ubistvu deke Save kod Gadžinog Hana (KURIR TV)

Sava Krstić (93) iz sela Donji Dušnik kod Gadžinog Hana ubijen je na mučki način između nedelje i ponedeljka iz, kako se za sada pretpostavlja, koristoljublja. Prema rečima njegovog brata od strica Slobodana Krstića i negovateljice Biljane Pešić, kada ga je našao policajac, ležao je na bok u lokvi krvi na krevetu. Presudan za smrt ovog finog i dobnronamernog zanatlije je bio udarac u glavu.

foto: Kurir/M.S.

Za ovaj zločin osumnjičen je Miljan J. (22) u Višem javnom tužilaštvu, a teretiće se za krivično delo teško ubistvo. Njemu je određen pritvor do 48 sati i u tom periodu će biti saslušan. On je, kako se pretpostavlja, bio pod uticajem alkohola kada je nasrnuo na nedužnog deku, koji mu je bio komšija, jer su im kuće na udaljenosti od 500 metara.

foto: Kurir/M.S.

Prema informacijama iz sela, Milan J. je kod svoje kuće bio sa društvom i nakon što im je nestalo pića, on se navodno uputio kod Save jer je znao da ima alkohola. Tužilaštvo će da ispita kako je došlo do sukoba i čime je deka ubijen.

foto: Kurir/M.S.

"Odahnuli smo kada je ovaj momak uhapšen jer on ni do prodavnice nije išao bez noža. I ranije je pravio razna krivična dela. Na nekin način smo i sigurni i nismo da je on ubio Savu", kaže Biljana Pešić i dodaje:

"Sava je bio dobar čovek i jeste imao malo veću penziju od ostalih, ali u kući nije imao para, sve je to bilo u Poštnskoj štedionici, pa je podizao koliko mu je potrebno".

To potvrđuje i Savin brat od strica Slobodan Krstić.

foto: Kurir/M.S.

Savina ćerka Gordana Cvetanović, koja živi u Nišu, kaže da je 1. januara trebalo da napuni 94 godine, da je bio izuzetno vitalan čovek i da je pomagao svima u selu.

"Tata je bio vitalan, i fizički i psihički. Policajac iz Gadžinog Hana ga je obilazio i došao je u nedelju uveče i u ponedeljak. Zvao me je policajac, donela sam ključ i samo je rekao: 'Izađite ispred'. Mislila sam da je izboden, ali rečeno nam je da nije izboden nego udaren nekim tupim predmetom. Nije mi jasno da ga neko ubije za pare. I do sada su mu krali, sve i svašta - motorne testere, brusilice, rakiju... To je neko ušao odozdo iz livade", rekla je Gordana Cvetanović i osvrnula se na hapšenje Miljana:

"Poznajem tog mladića, kako da ne, on je odmah tu u komšiluku. On je stalno krao od tate" .

foto: Kurir/M.S.

Jedan od prvih Savinih komšija, Milan Nikolić, kaže da se iz kuće ili radionice ništa nije čulo. On dodaje da je sistem u tom slučaju zakazao jer je Miljan J. dugo činio različita krivična dela. Nesrećni Sava je zbog čestih krađa instalirao i kamere, verovatno kako bi zaplašio lopove. U Donjem Duušniku svi imaju reči hvale za ovog mašibravara koji je na mučki način izgubio život.

Kurir.rs/M.S.

Kurir