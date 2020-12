NUDIO MI 5.000 EVRA DA PREUZMEM KRIVICU! Muzičar na suđenju optužio Branka Vidakovića i svog advokata

Glumac Branko Bane Vidaković (61), koji je 17. jula bio uhapšen nakon što je kod njega nađen heroin, priznao je krivicu i sklopio sporazum s Višim tužilaštvom u Beogradu, na osnovu kog će morati da odsluži šest meseci kućnog zatvora s nanogicom i ode na lečenje od droge!

On se juče pojavio pred Višim sudom u Beogradu, ali je sudija Nataša Albijanić saopštila da je postigao nagodbu, te da će se suđenje održati samo njegovom prijatelju, muzičaru Iliji Markoviću, u čijem automobilu ih je policija u julu i zatekla.

Razdvojen postupak

- Sudu je dostavljen sporazum o priznanju krivičnog dela između Višeg tužilaštva i Vidakovića, pa se postupak protiv njega razdvaja. Ročište na kom će sud odlučivati o sporazumu zakazuje se za 17. decembar - rekla je sudija.

Čim je Vidaković zatvorio vrata sudnice za sobom, za reč se javio optuženi muzičar, koji je u pritvoru jer se tereti za trgovinu narkoticima.

- Tražim izuzeće mog advokata jer sam imao veliki problem sa Brankom Vidakovićem. On me preko advokata terao da priznam krivično delo i nudio mi za to 5.000 evra. Od tih 5.000 evra, moj advokat Savo Stevanović bi uzeo 1.000 evra - izneo je Marković u sudnici teške optužbe na račun svog advokata po službenoj dužnosti, ali i prijatelja.

Neprijatnost u Palati: Drug ga ignorisao Bane Vidaković juče je u Palatu pravde stigao desetak minuta pred početak suđenja i nije želeo da daje izjave. Dok je čekao ispred sudnice, stražar je sproveo Iliju Markovića, kog on poznaje odranije i za kog je tokom iznošenja odbrane izjavio da mu je na dan kada su uhapšeni platio da mu pravi društvo. Glumac je pokušao da se javi prijatelju, ali je on samo nemo prošao pored njega.

Na pitanje sudije ko mu je rekao da mu glumac nudi novac ukoliko prizna da je droga njegova, optuženi je odgovorio da mu je to preneo sam advokat Stevanović kada mu je bio u poseti u pritvoru 13. novembra, pre nego što je Vidaković sklopio nagodbu.

- Izuzeće advokata tražim i jer se više brinuo o mojoj supruzi nego o meni i slučaju. Moj predmet ga nije zanimao, donosio je neke poruke, pravdao se za dopisivanje sa suprugom - nastavio je Marković i dodao: "Ja jesam kriv i kajem se."

Izmišljena konstrukcija

Posle ovog izlaganja reč je dobio i advokat.

- Nemam nikakav odnos sa njegovom suprugom - počeo je Stevanović, ali ga je sudija prekinula i rekla mu da je odnos sa ženom optuženog ne zanima, već novac koji optuženi pominje.

- To je njegova izmišljena konstrukcija. Da li neko nekome nešto duguje, ne znam - rekao je.

- Postoje dokazi, snimci, u petak, 13. novembra, dolazio je kod mene - odgovorio mu je Marković sa optuženičke klupe.

- On kaže da sam ga prinuđivao, a on je priznao sve inspektorima čim su ga uhapsili - rekao je advokat, posle čega je sudija odlučila da Markoviću sud dodeli novog advokata po službenoj dužnosti, "jer ne postoji odnos poverenja", pa je suđenje odloženo.

Negirao prodaju Svaki dan koristim drogu Glumac je, podsetimo, posle hapšenja priznao da drugog optuženog Iliju Markovića poznaje dugo jer je muzičar. - Dolazio je kod mene u iznajmljenu kuću i doneo je vagice, koje je policija pronašla, da bi merio drogu koju mi je davao. Ja drogu koristim svakodnevno, ali je nisam prodavao - rekao je Vidaković navodno na saslušanju u tužilaštvu. (Kurir.rs/Jelena Spasić/foto Ana Paunković)

