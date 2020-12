SKANDAL U HITNOJ POMOĆI LESKOVCA: Vozača saniteta čekićem i kleštima napao šef voznog parka!

U incidentu su učestovali vozač hitne pomoći P. P. i šef voznog parka S. S, potvđuje direktor Doma zdravlja Slaviša Božić, a sa višestrukim povredama medicinarima se javio vozač kome je ostala još samo jedna godina do odlaska u penziju. On tvrdi da ga je njegov nadređeni napao čekićem i kleštima.

- Razbijena mi je usna, leva butina je otekla, imam i povrede ruke kojom sam se branio. Prijavio sam šefu da curi gorivo na crevu na autu kojim sam prevozio doktore i medicinske sestre. On je počeo da viče na mene, serviseri neće da popravljaju naša vozila i krenuo je on da rastura auto. Reko je da sam neodgovoran, psovao me i nakon rasprave me je napao. Udario me je više puta - tvrdi povređeni Leskovčanin za Južne vesti.

Incident je prijavljen policiji i, kako kažu, rad je u toku, a više informacija imaće u toku dana.

- Još nije obavešteno ni Tužilaštvo, radi se na slučaju, imamo prijavljen događaj - kažu za Južne vesti u policiji.

Direktor Doma zdravlja potvđuje da se incident dogodio, ali kaže da ne može da komentariše šta se tačno dogodilo.

- Učestvovali su šef voznog parka i vozač, tačno je. Imamo sve na snimcima sigurnosnih kamera, policija će da obavi svoj deo posla. Nije bila tuča, incident je u pitanju. Ne mogu da komentarišem, prijavljen je incident, a imaćemo i internu kontrolu - kaže Božić.

On kaže da je došlo do rasprave, a da će istraga objasniti šta se tačno dogodilo.

Kurir.rs/Južne vesti

Foto T.S.

Kurir