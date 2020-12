ZAR ŽIVOTI NAŠE DECE TOLIKO VREDE: Nikola je seo za volan PIJAN I UBIO ČETVORO, pa osuđen na 4 godine zatvora, PORODICE ZGROŽENE!

U nesreći su život izgubili Katarina Ivanković (20), Aleksandar Savatić (22), Đorđe Belušević (22) i Đorđe Subotić (19). Viši sud je posle izricanja presude Mihailoviću pritvor zamenio kućnim pritvorom.

Kada je sudija pročitala presudu, članovi porodica nastradalih zaplakali su uz negodovanje.

- Sramota! Ubico! Ubio si Katarinu - povikala je žena iz publike, a Mihailović je spustio glavu.

foto: Nemanja Nikolić

Majka nastradale devojke posle presude je rekla da ne može da bude zadovoljna i da je bilo mnogo propusta od prvog trenutka posle nesreće.

- Sve nam je uzeo, uništio nam je život - rekla je Maja Ivanković.

Sudija Ivana Ramić navela je da je utvrđeno da je osuđeni kobnog dana vozio BMW u stanju teške alkoholisanosti, brzinom od 117 na sat, iako je ograničenje bilo 50, i tako izazvao opasnu situaciju. Nastradala Katarina Ivanković bila je putnik u njegovom automobilu, dok je poginuli Savatić vozio taksi "dačiju", a Belušević i Subotić su bili putnici u njoj.

Stravična nesreća dogodila se u mestu Županjac kada je Nikola, sa 1,36 promila alkohola u krvi, udario u "dačiju", koja se uključila na Ibarsku

foto: Privatna Arhiva

Sudija je juče podsetila na nalaz veštaka, koji su utvrdili da je inicijalni krivac za nesreću vozač "dačije", koji se nije bezbedno uključio na glavni put.

- Olakšavajuća okolnost za Mihailovića je to što je vozač "dačije" izazvao opasnu situaciju, kao i to što je iskreno pokazao kajanje. Ipak, olako je držao do toga da do nesreće neće doći - rekla je sudija.

Podsetimo, na početku suđenja Mihailović je izjavio da je kriv i da se kaje zbog tragedije.

Porodica skrhana Marija Savatić, majka nastradalog Aleksandra Savatića, juče nije skrivala da je ogorčena nalazom sudskih veštaka, koji su zaključili da je za nesreću kriv i njen sin. - Ne kažem ja, možda ima i krivice mog deteta, ali imaju li oni decu? Neka im se vrati kako su radili. Zar životi naše dece vrede po godinu dana? - pita se očajna majka.

- Bio sam pijan kad sam seo za volan. Neko me je zaslepio farovima i zakucao sam se u "dačiju" ispred. Kajem se, želim da izjavim saučešće porodicama stradalih - rekao je Mihailović.

(Kurir.rs/Jelena Spasić/foto Nemanja Nikolić, Privatna arhiva)

