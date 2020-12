KOMANDAT KAD JE UBIJEN SVET JE ZASTAO: Manda je likvidiran sa Arkanom, a njegov sin Aca je sad progovorio za NEMAČKE MEDIJE

Arkanov miljenik, sin njegovog prijatelja Milenka Mandića Mande, otkrio je za nemačke medije do sada malo poznate detalje o životu Željka Ražnatovića.

U velikoj ispovesti najbogatijeg klinca devedesetih godina Aleksandar Mandić pričao je o svom ocu Milenku Mandiću Mandi, svom odrastanju i Željku Ražnatoviću Arkanu kojeg je opisao kao "velikog gospodina sa stavom".

On je objasnio kako je, prema njegovom mišljenju, vest o smrti Arkana "zaustavila svet na trenutak", a onda još jednom istakao zašto ga smatra toliko "velikim" i "najboljim".

- Komandant kad je ubijen, sve vesti ovog sveta su se uključile i prekinule programe da objave tu vest, čovek je pričao šest jezika, imao devetoro dece, čovek bio u tom svom poslu broj jedan, kad je držao pekaru imao je najbolju, kad je držao fubalski klub, bio je najbolji, kad se bavio biznisom bio je najbolji, kad je prodavao sladoled u poslastičarnici "Ari" imao je najbolji sladoled, šta da kažeš više o tom čoveku, taj čovek je besmrtan - rekao je Aleksandar.

Naslednik Milenka Mandića, čoveka koji je nastradao zajedno sa Arkanom, osvrnuo se na odnos sa ocem i "ludorijama" u kojima je uživao kao najbogatiji klinac.

Kola je vozio još kao dečak od šest godina, nekad sa ocem, nekad sam, a na negodovanje svih je uvek imao spreman dokaz.

- Vozio sam stalno, tata mi je uvek davao kola, ljudi će sad da kažu: "ovaj je lud". On je mene obožavao, voleo, ja sam strašno vozio kola, profesionalno, naučen, ležalo mi je to, sa njim ili po kraju Novom Beogradu, na Avalu sam vozio već od 12-13 godina. Kažeš, na primer, vozio si kola sa šest godina, kao najmlađi vozač u Jugoslaviji, dobio od Crvenog signala besplatnu obuku u to doba, oni se gurkaju ispod stola, kažu da je to nemoguće, onda ja pustim snimak, odem posle nekog vremena donesem i pokažem, onda se uvere, čuju gradske priče, posle se oni lako uvere, ali u početku klinačke stvari, niko nikom ništa ne veruje. Obično ne veruju u taj život koji sam vodio kao mali. Sve poznati, skupa kola, skupa odeća, onda kad govoriš cifre, oni se... Baš sam sad kod jednog prijatelja pričao nešto o nekim kupovinama u to vreme u Versaće radnjama, da ne pominjem cifre velike, on kaže da je to nemoguće, u to vreme to nije toliko koštalo - ispričao je Aleksandar.

Ipak, priznao je da svom sinu sada ne bi dozvolio da tako mlad sedne za volan.

U nasledstvu koje mu je pripalo nakon očeve smrti je uživao i ne stidi se da prizna da je sam sebi naudio velikim trošenjem.

Ne nedostaje mu ni novac, ni takav život, već samo otac.

Sve što je prošao mu je veliko životno iskustvo, ali je za kraj istakao reči Željka Ražnatovića Arkana o njegovom ocu.

- Komandant je stalno govorio: "Ti imaš oca najboljeg na svetu, on tebe koliko voli, to svi očevi ovog sveta ne vole decu."

Aleksandar na svom Instagram profilu često deli uspomene i stare fotografije sa svojim ocem, Arkanom i ostalim njihovim prijateljima.

(Kurir.rs/Alo)

