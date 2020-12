MEŠTANI PROSEKA U ŠOKU! KAŽU DA JE DOBAR ČOVEK: U dedinom podrumu pronađeno 220 kilograma droge i 2 pištolja (KURIR TV)

Policija je uhapsila Ž. V. (72) iz sela Prosek kod Niša zbog sumnje da je proizvodio i prodavao drogu, a u njegovoj kući nađeno je čak 220 kilograma marihuane!

foto: MUP Srbije

Kako su saopštili iz MUP, akciju su sproveli pripadnici UKP, a osim narkotika, od osumnjičenog Ž. V. oduzeto je i oružje, kao i cigarete.

Spremni za prodaju

foto: MUP Srbije

- U porodičnoj kući nađeno je 185 paketa marihuane, koja je, kako se sumnja, bila namenjena prodaji na teritoriji Niša. Zaplenjena su i dva pištolja s prigušivačem, kao i 850 paklica cigareta, pa će protiv osumnjičenog biti podnete krivične prijave i za nedozvoljeno posedovanje oružja, ali i za nedozvoljenu trgovinu - piše u policijskom saopštenju i dodaje se da je osumnjičenom određeno zadržavanje do 48 sati, posle čega će biti sproveden u niško Više tužilaštvo na saslušanje.

foto: MUP Srbije

Meštani sela Prosek juče su bili u čudu nakon hapšenja njihovog vremešnog komšije. Kako kažu, niko ne može da veruje da je u kući Ž. V. nađena tolika droga.

- Znam Ž. V. On je ovde rođen, dobar je čovek i nikad ništa nije ukazivalo na to da može da se bavi bilo kojim ilegalnim poslom, a kamoli prodajom narkotika - kaže Suzana Vukić, koja radi u lokalnoj prodavnici.

Ona kaže da je dekica do penzije radio u jednoj firmi u Nišu, a da mu je žena preminula.

- Mene stvarno čudi da je policija sve to našla kod njega, kako čujem, u podrumu. To mora dobro da se ispita, jer on nikad nije pripadao kriminalnom miljeu - priča začuđena komšinica i dodaje:

- Ima sina, koji je, koliko znam, u inostranstvu bio, pa je ovde imao neki ugostiteljski objekat, pa je opet otišao u inostranstvo. Ovde ga dugo nismo videli.

Potpuna misterija

foto: marko smiljanic

Meštanka Proseka ističe da je hapšenje Ž. V. za njih potpuna misterija.

- On ima podrum u kući, a ima još jedan van kuće, za koji ne znam da l' ga je obilazio otkad mu je žena umrla. Svašta se priča, možda mu je neko podmetnuo te pakete u podrum, možda ih je neko sakrio u taj podrum. Može biti hiljadu i jedna opcija, ali to da je on diler, u to niko normalan ne može da poveruje - izričite su komšije uhapšenog.

Prema njihovim rečima, selo Prosek nalazi se na Nišavi i česta je destinacija turista.

- Više verujemo u to da je neko sakrio tu robu kod Ž. V., a da on o tome nije imao pojma. Nadam se da će se dokazati istina - dodala je komšinica.

foto: marko smiljanic

Kuća skromna Nema fasadu Kuća u Proseku u kojoj je nađena marihuana prilično je skromna i deluje zapušteno. - Ovo godinama nije renovirano, vidi se da vlasnik nije, što se kaže, dobrostojeći. I kapija je stara, nema ni fasade, samo je izmalterisano. Ne znam šta da mislim - kaže meštanin.

Ministar policije Narko-diler je ubica naše dece Pohvalivši rad pripadnika policije, ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin rekao je da nema većeg zla od droge. - Svaki narko-diler je ubica naše dece i tako i treba da mislimo o njima. Pripadnici UKP su ostvarili još jednu pobedu u ratu protiv droge, i to je rat koji neće prestati da se vodi. Srbija nikada neće biti bezbedno mesto za narko-dilere i narko-trafikante, zato smo mi tu - izjavio je ministar Vulin.

Kurir.rs - Marko Smiljković ; Foto: MUP Srbije, Marko Smiljković

Kurir