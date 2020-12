PLJAČKA! ŠOKANTNO RAZBOJNIŠTVO U BEOGRADU: Žena i muškarac ukrali BUP, drogu opasniju od heroina!

Beograđanin M. B. (49) opljačkan je u subotu na Banovom brdu, kada su, kako se sumnja, žena i muškarac došli u njegov stan i ukrali mu 55.000 dinara i opasan lek buprenorfin, poznat i kao droga bup! Pljačka se dogodila oko 20 sati, a M. B. je pustio osumnjičene u stan, jer ženu poznaje odranije. - S njom je bio i njemu nepoznat muškarac. Kada su ušli, muškarac je potegao pištolj, rekao da je sa Čukarice i tražio da mu preda lek buprenorfin - kaže izvor i nastavlja:

Pretnja pištoljem

- Pored leka, muškarac mu je uzeo i 55.000 dinara, koliko se zateklo u stanu. M. B. se potpuno zbunio, ali i uplašio zbog pištolja, te im je dao novac i tablete i oni su otišli.

Kako kaže izvor, poharani M. B. se još više zbunio kada su mu pljačkaši nekoliko minuta kasnije ponovo došli na vrata.

- Ovoga puta su došli da mu vrate deo ukradenih para. Muškarac sa pištoljem mu je ostavio oko 30.000 dinara i ponovo otišao. M. B. je tada pozvao policiju - objašnjava sagovornik. Policija je identifikovala muškarca i ženu i za njima se traga. - Veruje se da je njih ispred zgrade čekala treća osoba, koja je čuvala stražu i odvezla ih - dodaje izvor.

Rođaka Ukrali su mu lekove M. B. juče nije bio u svom stanu, a njegova rođaka je potvrdila da je opljačkan. - Njemu je neko ukrao lekove, ali ne bih da pričam o tome bez njegovog znanja. Nije tačno da su kod njega bile žene sa značkama koje su se predstavljale kao policajke, bila je prava policija na uviđaju - rekla je rođaka.

Stanari zgrade pričaju da se kod komšije okuplja "čudno društvo".

- Ovde je svakog dana defile, ljudi dolaze i odlaze, deluju kao da su s one strane zakona i skloni opijatima. Komšija živi sam, ne druži se previše s nama, a i mi ga izbegavamo - pričaju stanari. - Kada smo u subotu videli policiju, pomislili smo da je uviđaj u zgradi preko puta, ali smo kasnije shvatili da je M. B. opljačkan. Nije se čula nikakva buka iz njegovog stana.

Cena 1.000 dinara

Prema saznanjima iz istrage, sumnja se da je M. B. prodavao lek bup zavisnicima od droge.

- Taj lek je izuzetno opasan, ali i popularan među uživaocima heroina. Ispituje se odakle ovaj lek u stanu M. B. Postoje neka saznanja koja ukazuju na to da je on lek prodavao na crno - kaže izvor i nastavlja: - Moguće da je nekome dugovao pare, pa da su mu zato uzeli lekove i novac. To što mu je deo novca vraćen može da znači da su lopovi uzeli onoliko koliko je dugovao, da nisu hteli više.

Buprenorfin Ušmrkavaju ga i ubrizgavaju Specifičnost buprenorfina je ta što deluje kao blokator, pa osoba koja uzme bup i heroin zajedno ne dobija ništa, jer bup poništava delovanje opijata. Nalazi se u formi tablete koja se može staviti ispod jezika, ali ga pojedini ušmrkavaju i ubrizgavaju. Na zavisnike deluje tako što im pruža osećaj sreće.

Kako saznajemo, buprenorfin u uličnoj prodaji košta oko 1.000 dinara po tableti, a za 500 dinara se može kupiti polovina pilule. - Lek se često daje zavisnicima od heroina da bi se umanjila želja za opijatima, ali pošto i sam lek stvara veliku zavisnost, ulazi se u začarani krug - objašnjava sagovornik.

