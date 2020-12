UHVAĆENI PLJAČKAŠI: Lažni policajac i njegova saučesnica koji su oteli čoveku 55.000 dinara i lekove iza rezetaka

Oni su osumnjičeni da su upali u stan muškarca N. B. (49) na Banovom Brdu i uz pretnju pištoljem od njega uzeli 55.000 dinara i lekove "buprenorfin" poznatiji kao "bup", koristi za odvikavanje od heroina, ali i kao droga.

Kako smo nezvanično saznali njima je prilikom bekstva ispalo 30.000 dinara ispred zgrade, koje je komšija pronašao i vratio vlasniku.

- Mladić, maskiran maramom i kačketom. Izvadio je pištolj, ugurao me u stan, stavio mi ruke na sto i rekao da je policajac sa Čukarice.

U strahu sam mu poverovao, a on je naredio da vadim sve iz džepova, što sam i uradio. Potom je počeo da viče: "Daj heroin!" Rekao sam da nemam, a on je rekao da mu dam buprenorfine - opisao je pljački N.B. i dodaje da su otišli do spavaće sobe, gde mu je dao lekove.

