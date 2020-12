ŽIVELA JE U STRAHU POSLE RAZVODA! Saša je pratio i tražio Milenu po gradu, a ona je ćutala zbog dece i SADA JE MRTVA

Koleginice sa kojima je Milena radila u fabrici “Gramer” u Aleksincu, šokirane su tragedijom i kažu da su juče čule kako je Saša traži po gradu...

- On je njoj dao razvod, ali ne i slobodu. I nakon razvoda je dolazio da je prati posle posla kada izlazi. On je nju i juče tražio po gradu. Milena je radila do 14 časova. Posle je išla da uzme lekove za dete u bolnicu. Stalno je to radila. On je znao da će ići tamo, pa je išao da je traži.

Viđen je na dečjem odeljenju aleksinačke bolnice, jedna naša koleginica ga je prepoznala jer je pitao da mu pomogne da zakopča jaknu, budući da ima povređenu ruku. To je bilo negde oko 16 časova, neposredno pre ubistva. Onda je tražio po gradu. Čim ju je pronašao, pucao je u nju, pa u sebe - kaže za "Blic" Milenina koleginica.

Kako dodaje, dugo je strahovala da do ovakve tragedije može da dođe.

- Takav čovek koji te prati non stop ne može biti normalan... Dao joj je razvod, a pratio je, pa šta je to? A ti ćuti iz straha da deca ne ispaštaju, i šta smo dobili –ništa. Ako su se razveli, ona je i dalje majka njihove dece, ali nije više njegova žena. Ona je svoju decu gledala i dalje. Ona je dolazila tamo, e sada što on to nije mogao da podnese... - priča Milenina koleginica.

Žene sa kojima je Milena radila, imaju samo najlepše reči o njoj. Kažu da je mala težak život jer ju je Prokić psihički maltretirao.

- On se jako promenio pre godinu dana kada je povredio ruku i otišao u invalidsku penziju. Oni su se razveli u junu ali, iako su se razveli ona je odlazila u Gornju Peščanicu gde joj je sa bivšim mužem živela jedna ćerka i unuka. Druga ćerka je udata u Ražnju i dobila je dete pre mesec dana. Nije ona pobegla iz kuće kako se priča, ona je jednostavno otišla. Da je to tako svedoči i podatak da su celo leto ona i Saša šetali sa unukicom po Aleksincu, nisam samo ja to videla nego i druge koleginice, ovo je mali grad. Zato se niko nije nadao ovakvom tragičnom epilogu - priča naša sagovornica.

Dolazila na poslao direktno iz štale, pa se krišom presvlačila - Bila je izuzetna radnica. Dolazila je na posao često sva prljava, sa mirisom štale, znala je da se umiva kradom, da se presvlači kradom da se to ne bi osećalo kod koleginica. Nije imala vremena da stigne da se presvuče od posla. To pokazuje koliko se žrtvovala za porodicu i njega. Kada se on povredio, skupljali smo pare da mu pomognemo - objašnjava Milenina koleginica.

Milenina koleginica kaže da nesrećna žena nije pričala direktno o tome koliko se plašila svog muža i od čega je strahovala nakon razvoda, ali da se to jasno videlo po njoj.

- Nije pričala o tome, ali se to videlo. Par puta smo sedele i pile kafu a ona se osvrtala sve vreme. Kada ti sediš i piješ kafu a pogled ti stalno ide levo-desno, jasno je. To se vidi. Videlo se da je uplašena. „Jesi li dobro Milena?“, pitala sam je. „Pa vidiš i sama“, bio je njen odgovor. Meni je sve bilo jasno. „Pa što ne prijaviš to“, pitala sam je, a ona je samo ćutala. Ja sam sigurna da samo zbog dece nije htela, da njih poštedi. A da je to uradila, do ovog sigurno ne bi došlo. Ali, sada je već kasno tome da se priča - kaže ona i dodaje da o Mileni ima samo najlepše reči.

