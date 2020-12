PRESUDA SUDA U RUMUNIJI: Srbima devet godina za šverc tone kokaina

Sud u Tulči osudio je dvojicu srpskih državljana Nenada Cvetkovića (44) i Toda Krstića (51), obojica iz Vranja, na devet godina i četiri meseca zatvora zbog krijumčarenja tone kokaina zaplenjene u Crnom moru, prenose rumunski mediji.

toda krstić foto: Tanjug/AP/Vadim Ghirda

Rumunska policija uhapsila je Krstića i Cvetkovića u martu prošle godine zbog šverca 1.040 kilograma kokaina čistoće 90 odsto iz Južne Amerike u Evropu. Pošiljka vredna 300 miliona evra otkrivena je pošto se brod sa duplim dnom prevrnuo u delti Dunava u Rumuniji. U optužnici, dvojica Srba su na saslušanju ranije ispričala "da nisu znali da u kamionima voze kokain".

Novčana kazna

foto: Tanjug/AP/Vadim Ghirda

- Sprski državljani su pored zatvorske kazne osuđeni i na novčanu kaznu od 12.000 evra - saznaje Kurir od kolega iz rumunskih medija. Srbi su ranije izjavili da se ne poznaju. - Na saslušanju su ispričali da su se u Bukureštu sreli s trećim kolegom, koji im je predložio da prevezu slike i knjige vredne 250.000 evra do EU - navodi se u optužnici. Policiju su do kokaina dovela dvojica uhapšenih Vranjanaca, i to nakon što su se posvađali na parkingu u okolini grada Tulče! - Vozili su dva kombija u kojima je bio kokain. Na parkingu jedne firme u Tulči su iz tih kombija pretovarili pakete sa kokainom u "Opelov" kombi. Prilikom pretovara posvađali su se komentarišući da im je rečeno da je tovar težak više od tone, a da im količina koju su pretovarili deluje lakše - piše u optužnici.

Prevrnut brod

foto: Printscreen RTS

Raspravu je čuo čuvar firme, koji je video da su napakovali pakete u kombi, ostavili ključ na prednjem levom točku i otišli. Tada je čuvar uzeo ključ, uzeo jedan paket i odneo u policiju. Potom su istog dana pretovarili robu, a sutradan je policija pronašla prevrnut brod s kokainom. Uhapšeni Srbi, kako je Kurir pisao, nisu bili na brodu, ali se sumnja da su bili zaposleni kao vozači u transportnom preduzeću, u vlasništvu bliskog saradnika Davora Trajkovića, navodnog vođe vranjskog klana.

U rumunskoj optužnici se navodi da je droga bila vlasništvo libanskog švercera Jozefa Nur Edina Nasraiaha zvanog Šeik, koji sada živi u Brazilu, a osuđen je na višedoživotnih robija u svojoj zemlji.

Istraga Droga pripadala škaljarcima? igor dedović foto: Privatna Arhiva Postoji izvesna sumnja da je droga koja je zaplenjena u Rumuniji pripadala pokojnom Igoru Dedoviću (44), vođi škaljarskog klana. - Nakon zaplene više od tone kokaina, vrednog 300 miliona evra, istražitelji su pokrenuli istragu kako bi se utvrdilo ko je naručilac ove pošiljke. Prema operativnim podacima istražitelja, sumnja se da su ovu drogu navodno finansirale vođe škaljarskog i vranjskog klana - pokojni Dedović i Davor Trajković - pisalo je ranije u rumunskim medijima. Međutim, njihova imena nisu se našla u optužnici rumunskog tužilaštva.

