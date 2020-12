ODLOŽEN GLAVNI PRETRES NA SUĐENJU BABIĆEVOM VOZAČU: Okrivljeni se nije pojavio u sudnici, sestra poginule insisitira na snimku

Vozač bivšeg direktora Koridora Zorana Babića, Dejan Stanojević koji je osumnjičen da je na naplatnoj rampi autom usmrtio 51-godišnju ženu, nije se danas pojavio u sudnici u kojoj je trebalo da se čuju poslednja svedočenja i završne reči, pa je suđenje odloženo za 8. mart. Sestra poginule i dalje insistira da se objavi kompletan snimak sa rampe u Doljevcu i poručuje da suđenje ne može da se završi bez ta dva minuta snimka koji nedostaju.

foto: Privatna Arhiva

Na današnjem ročištu suđenja koje traje skoro dve godine trebalo je da bude saslušano više svedoka i da se čuju poslednja svedočenja i završne reči. Ipak, čulo se samo da se glavni pretres odlaže, jer osumnjičeni vozač Dejan Stanojević nije došao, pa nije bilo uslova za dalji rad.

Branilac okrivljenog najavio je da će dostaviti medicinsku dokumentaciju koja opravdava izostanak okrivljenog, a sudija je rekao da će ukoliko se sledeći put ne odazove pozivu izdati nalog za privođenje Babićevog vozača.

Sestra preminule Stanike Gligorijević rekla je novinarima da i dalje traži da se prikaže ceo snimak sa naplatne rampe.

- Tražim ko je naredio da se kamera skine i da ne postoje tih dva minuta. Ne može da se završi suđenje dok se to ne pojavi - poručila je.

Sledeći glavni pretres zakazan je za 8. mart, a kako je ranije rečeno - traženo je da se pozove policajac koji je fotografisao mesto nesreće, da se dostavi foto-tehnička dokumentacija i da se od nadležnih dobiju informacije u kojim vremenskim periodima je tog dana put oko naplatne rampe zasipan solju.

- Dakle, kao što smo čuli kaskader je bolestan i zato nema suđenja, to nije ni do Suda ni do Tužilaštva, tako da ostaje da vidimo šta će biti 8. marta - rekao je advokat oštećenih Božo Prelević.

Podsetimo, ročište pred završnu reč na suđenju Babićevom vozaču održano je u oktobru, kada su saslušani svedoci čiji se iskazi nisu poklapali.

Nesreća koja je predmet suđenja dogodila se 31. januara 2019. godine - osumnjičen je Dejan Stanojević, vozač sada već bivšeg direktora Koridora Srbije Zorana Babića. Stanojeviću je suđenje počelo u novembru 2019. godine, a glavna tema pre i nakon prvog ročišta bio je snimak nesreće, kojeg nije bilo pred sudijom, ali jeste pred predsednikom Srbije Aleksandarom Vučićem, kako je sam govorio u javnosti.

Babićev vozač delimično je priznao krivicu, ali kao glavnog krivca za udes vidi vremenske uslove.

(Kurir.rs/Južne vesti, G.Bjeletić, J.Adamović)

