POKUŠAO DA SE PREKOLJE U SUDNICI, SADA NAPRAVIO NOVI ISPAD! Jeličić ne prestaje da pravi skandale, DRAMA ISPRED SUDA

Kako se saznaje, Jeličić je sačekao advokata ispred suda, a potom ga udario šakom u glavu. Jeličić je ljut na ponašanje advokata Jovovića, koji mu je dodeljen po službenoj dužnosti, a ta netrpljevost traje godinu dana.

On ima svog izabranog advokata, Dragoljuba Đorđevića i tražio je ranije od suda da razreši Jovovića. On je protiv Jovovića pisao prijave advokatskoj komori, potom je tražio da ga Jovović primi u svoje kancelarije, ali on to nije učinio.

Skandal majstor Jeličić je poznat po tome što je pre godinu dana pokušao da se zakolje žiletom, a zatim se na drugom ročištu, izmokrio u sudnici. Prijava će biti podneta nadležnom tužilaštvu. Organizator valjevske grupe, prema optužnici je Milan Lazarević, zvani Laza Bombaš iz Valjeva.

Cela situacija je kulminirala danas pred Specijalnim sudom u beogradu, kada je posle svađe, Jeličić nasrnuo na advokata, kaže izvor. Jovović je potom ušao u sudnicu i obavestio sudiju Svetlanu Aleksić, da ga je klijent napao i tražio je od suda da ga više ne brani.

Međutim, sudija Aleksić je tražila da se utvrdi da li se to zaista dogodilo, pa je tražila da se dostavi snimak sa kamere ispred suda. Takođe je odbila da pozove lekare da pregledaju napadnutog advokata. Suđenje je odloženo za sutra, pošto na suđenje nisu došli još neki branioci.

