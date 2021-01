NOVA, NAJSUROVIJA FAZA OBRAČUNA KLANOVA! Kavčani i škaljarci ubijali se širom Evrope, škaljarski klan obezglavljen

Rat kavačkog i škaljarskog klana je 2020. dostigao, sudeći po brojnim likvidacijama, ranjavanjima, sprečenim atentatima i nestancima, vrhunac.

Zločini su se događali pred svedocima, usred dana, podmetane su bombe, a nisu se štedele ni slučajne žrtve. „Škaljarci“ su pretrpeli značajne gubitke i ostali bez četvorice visokopozicioniranih članova.

Već u januaru, dok su sedeli s porodicama u restoranu u Atini, četvorica napadača u crnom, sa dugim cevima, ušetala su u lokal i u Igora Dedovića i Stevana Stamatovića ispalila kišu metaka.

Neviđene egzekucije

- Iako je način egzekucije bio do tada neviđen, jer su kriminalci počeli da se ubijali pred ženama i decom, što do tada nije bila praksa, istražitelji su došli do jednog podatka. Dve večeri pre ubistva u Atini, u Beogradu, u gotovo isto vreme, pred dvoje dece i pred školom, izrešetan je Marko Vuković, koji je bio kum vođe suparničkog kavačkog klana Radoja Zvicera - otkrili su istražitelji kako su početkom godine počeli najsuroviji obračuni klanova.

Filmske likvidacije nastavljene su širom Evrope, ali i na ulicama Beograda i Crne Gore. Usledio je veliki udar i za „kavčane“. U maju u Ukrajini ranjen je vođa Radoje Zvicer. Preživeo je, a dva meseca kasnije usledila je odmazda - „škaljarci“ Alan Kožar i Damir Hadžić likvidirani su na Krfu.

- Ove likvidacije pokazuju da to više nije samo rat klanova oko droge već da je prerastao i u osvetu i borbu za moć - zaključuje sagovornik.

Uspon novog klana

Upoznati s prilikama tvrde da je tokom 2020. ojačala i nova kriminalna grupa u Beogradu, koju čine navijači oslonjeni na „kavčane“. Za kratko vreme, po brutalnosti i nasilju navodno su dostigli zloglasni zemunski klan, koji je podzemljem vladao devedesetih.

- U drugoj polovini godine prijavljen je nestanak nekoliko mladića koji su se dovodili u vezu sa jednom kriminalnom grupom. O njihovim sudbinama se ništa ne zna mesecima, osim što se u podzemlju prepričava da je većina njih ubijena, a tela su im osakaćena i zakopana. Takođe, nepotvrđene informacije govore da su nestali mahom bili povezani sa „škaljarcima“ - objašnjava sagovornik.

Hapšenje Darka Eleza POVEZAO SE S KAVAČKIM KLANOM foto: Printscreen Značajan udar kavačkom klanu i novoj kriminalnoj grupi formiranoj u Beogradu zadat je pred sam kraj godine hapšenjem Darka Eleza. Iako je uhapšen u Batajnici, po poternici koju je za njim raspisala BiH, izvori iz istrage otkrili su da bi njegovo pritvaranje moglo da bude značajno za rešavanje nekoliko likvidacija, pre svih branioca i prijatelja Luke Bojovića, advokata Dragoslava Miše Ognjanovića u julu 2018, ali i Strahinje Stojanovića u septembru 2020.

Ministar policije PAŠĆE NAJVEĆI MAFIJAŠI foto: Beta/ MUP Srbije Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i ministar policije Aleksandar Vulin, posle krvavih obračuna koji su obeležili godinu za nama, najavili su najoštriju borbu protiv kriminala, u kojoj neće biti pošteđenih. - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je objavio rat organizovanom kriminalu i mafiji. Ko ga nije ozbiljno shvatio, napravio je veliku grešku - izjavio je Vulin i dodao da će u obračunu s mafijom „najpre pasti najveći mafijaši“, kao i da nema zaštićenih.

Hronologija LIKVIDIRANII RANJENI 17. januar Marko Vuković (kavački klan)

19. januar Igor Dedović i Stevan Stamatović (škaljarski klan)

13. februar Šćepan Roganović (kavački klan)

26. maj Radoje Zvicer, teško ranjen (kavački klan)

23. jul Alan Kožar i Damir Hadžić (škaljarski klan)

13. septembar Strahinja Stojanović (kavački klan)

17. oktobar Aleksandar Šarac (škaljarski klan)

12. novembar Bojan Mirković (škaljarski klan)

Kurir.rs

Kurir