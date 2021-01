CRNOGORAC TUKAO ROĐAKA POZNATOG HRVATSKOG POLITIČARA: Posle makljaže na Kopaoniku policija iz Raške uhapsila osumnjičenog!

KRALJEVO - Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Raški uhapsili su državljanina Republike Crne Gore S. K. (1982) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo učestvovanje u tuči. On je, kako se sumnja, noćas u jednom ugostiteljskom objektu na Kopaoniku, učestvovao u tuči u kojoj su tridesetsedmogodišnji muškarac iz Vranja i tridesetogodišnji hrvatski državljanin zadobili teške telesne povrede. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Raški.

Policija nastavlja rad na rasvetljavanju svih činjenica u vezi sa ovim događajem, saopšteno je.

U obračunu je, inače, prema nezvaničnim informacijama učestvovao i Josip Kerum (30), nećak poznatog hrvatskog političara i biznismena, između ostalog i bivšeg gradonačelnika Splita Željka Keruma.

Njegovo društvo se navodno potuklo sa grupom Crnogoraca. Josip i jedan njegov drug iz Srbije prevezeni u KC Novi Pazar razbijenih glava.

Josip Kerum je inače dobro poznat hrvatskoj policiji. Kod njega su 2016. godine pronašli čitav arsenal oružja nakon čega je 2019. osuđen na godinu dana zatvora. U kući na Čiovu tada je krio 11 automatskih i dve poluautomatske puške, zatim 10 pištolja i dva revolvera uz više od 13.000 metaka.

U trenutku izricanje presude već je bio iza rešetaka nakon presude zbog 15 kilograma marihuane koji su nađeni u "audiju" kojim je upravljao.

Kerum je počeo da pravi probleme još 2010. kad je slupao skupoceni "ferari F430 spajder". Tada je kod naselja Šestanovac izgubio kontrolom nad vozilom i zakucao se u zaštitnu ogradu.

(Kurir.rs)

Kurir