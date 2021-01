DEVOJČICA NE MOŽE DA SE OPORAVI OD TRAUME: Evo šta kaže njen otac posle pronalska tela frulaša osumnjičenog za napastvovanje

"Spokojni smo jedino jer znamo šta se sa njim desilo, ali nadali smo se da će biti pronađen živ i da će odslužiti kaznu za to što je uradio", rekao je otac desetogodišnje devojčice nad kojom je frulaš M. C. (64) iz Brusa, izvršio nedozvoljene polne radnje.

Inače, telo nestalog frulaša M. C, za kojim se tragalo od 16. novembra prošle godine, pronađeno je juče u selu Kobilje u fazi raspradanja sa žicom obavijenom oko vrata. Za sada nije poznato kako je smrt nastupila, a njegovo telo poslato je na obdukciju kako bi se utvrdio tačan uzrok. On je nestao nekoliko sati nakon što je pušten iz pritvora gde se nalazio zbog sumnje da je izvršio nedozvoljene polne radnje nad desetogodišnjom devojčicom.

Rođaci M. C. nisu hteli da govore, samo su kratko potvrdili da su obavešteni o njegovoj smrti.

"Ne znamo šta se desilo, to zna policija", rekli su iz porodice frulaša.

Otac napastvovane devojčice, naveo je da je čuo da je telo M. C. pronađeno, ali takođe da on veruje da je frulaš naudio sam sebi.

"Mislim da se osećao krivim za to što je uradio i da nije mogao da dopusti da bude osuđen za to delo. Mi kao porodica smo se nadali da će biti pronađen živ i da će odgovarati pred zakonom za to što je uradio, ali eto...", rekao je otac devojčice R. V. za Blic.

Naš sagovornik je još dodao da od kada je njegova ćerka doživela incident, ništa više nije isto.

"Ćerka i dalje ide kod psihijatra i ima traumu zbog toga što se desilo. Jedino smo sada spokojni zbog toga jer znamo šta se sa njim desilo. Sve ovo vreme plašili smo se da se opet se pojavi i ne naudi nam, zato smo i tražili policijsku zaštitu", kaže R.V.

Kako je otac devojčice rekao ranije, on je sa frulašem bio prijatelj, te da mu je verovao i zbog toga je želeo da on podučava sviranju frule njegovu ćerku. Seksualno zlostavljanje tinejdžerke dogodilo se 8. novembra u kući poznatog bruskog muzičara, a kako je otac rekao nikada ne bi ni pomislio da će se tako nešto dogoditi.

"Mi smo bili bliski, pomagali se. Kada mi je ćerka rekla da želi da svira frulu pitao sam njega da joj drži časove. Rekao je da nema problema. Ali ljudi su mi govorili, pitali se zašto dete šaljem tamo. Mislio sam da su samo ljubomorni, jer nije mi odavao utisak osobe koja pravi probleme...", rekao je anije R. V.

Rođak poznatog frulaša rekao je sredinom novembra da sumnja da je M. C. "naudio sebi" jer nije mogao da podnese sramotu zbog svega što se desilo i tada je upozorio da to može dovesti do tragedije.

Na dan njegovog nestanka, M. C. je navodno ostavio oproštajno pismo u kući, a on je pobegao kroz prozor kupatila.

Podsetimo, u Rasinskom okrugu M. C. je poznat kao osnivač Kulturno-umetničkog društva "Kopaonička frula", koje postoji od 2013, a osim što je frulaš, bio je i slikar, freskopisac, duborezac. Lokalni mediji su redovno pratili sve njegove aktivnosti, otvaranje izložbi, koncerte, učešća na saborima i festivalima izvorne muzike, humanitaran rad. U žižu javnosti, frulaš se našao i krajem marta, kada je zajedno sa svojim frulašima, svako veče, izvodio narodne pesme, ali i himnu Kine u znak zahvalnosti ovoj državi zbog njihove podrške Srbiji u borbi protiv korone.

(Kurir.rs/Blic)

Kurir