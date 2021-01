NEVEROVATNA SIMBOLIKA U SLUČAJU MALČANSKOG BERBERINA: Sutra se izriče presuda koju iščekuje cela Srbija i to baš na ovaj datum

NIŠ - Viši sud u Nišu objaviće sutra prvostepenu presudu Ninoslavu Jovanoviću, poznatijem kao "malčcanski berberin", povodom optužbi za kidnapovanje i zlostavljanje 12-godišnje devojčice krajem 2019. godine.

Iako je ceo postupak bio zatvoren za javnost zbog zaštite interesa maloletne žrtve, presuda će biti javno objavljena. Novinari koji žele da prisustvuju objavi treba da se prijave sudskoj upravi.

Suđenje Jovanoviću počelo je krajem maja prošle godine, a okončano je 30. decembra. Krivična dela za koja se tereti Jovanović, kao i detalji suđenja ostali su nepoznati zbog isključenja javnosti. Jovanović je višestruki povratnik, koji je više od 20 godina proveo u zatvorima, a sada se nalazi u pritvoru. On je devojčicu iz sela Suvi do oteo 20. decembra 2019. i zlostavljao je desetak dana, nakon čega je ona pronađena, a on je uhapšen sedam dana kasnije.

Više javno tužilaštvo u Nišu u martu prošle godine je podiglo optužnicu protiv Jovanovića, ali zbog zaštite interesa maloletnice nije htelo da saopšti pravnu kvalifikaciju krivičnog dela za koje ga tereti. Istraga je protiv Jovanovića sprovedena je zbog krivičnih dela otmica i silovanje deteta. Jovanović je uhapšen 5. januara, na groblju u rodnom selu Malča, nakon 17 dana policijske potrage za njim.

On je, kako se sumnja, 20. decembra, u selu Suvi presreo devojčicu na putu do škole i oteo je. Ona je 29. decembra pronađena u selu Jasenovik u jednoj vikendici, nakon 10 dana velike policijske potrage. Jovanović je ranije u dva navrata bio osuđivan za silovanje na kazne od 10 i 12 i po godina zatvora, koje je izdržao.

