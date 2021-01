SAOBRAĆAJKA NA ZAVEJANOJ MAGISTRALI KOD IVANJICE: Automobil se direktno sudario sa vozilom Hitne pomoći TROJE PUTNIKA POVREĐENO

Na zavejanom magistralnom putu Arilje-Ivanjica kod mesta Klisura, nešto posle 15 časova, dogodila se saobraćajna nezgoda kad je automobil marke "golf" prešao na suprotnu stranu i udario u sanitet Hitne službe Ivanjica.

Vozač i medicinska sestra koji su se nalazi u vozilu Hitne službe su nepovređeni dok je troje putnika iz "golfa" sa lakšim povredama preveženo u Dom zdravlja Arilje.

Vozilo Hitne službe pretrpelo je nepopravljivu štetu. Direktor Doma zdravlja u Ivanjici Jelena Stojković istakla je da su ljudski životi najvažniji, ali će gubitak vozila biti problem za zdravstvenu ustanovu u Ivanjici.

- Najvažnije je da niko nije teže povređen. Sada ostajemo samo sa tri vozila jer nam je jedno već na popravici, a to je veliki problem s obzirom na to da je ivanjička teritorija ogromna i u pojedinim momentima nećemo moći da odgovorimo potrebama. Kao i do sada zatražićemo pomoć od Specijalne bolnice za rehabilitaciju sa kojom imamo dobru saradnju, ali dugoročno ćemo ipak morati da nađemo neko rešenje - rekla je doktorka Stojković.

