DRSKA PLJAČKA U KRAGUJEVCU: Ukrali 130 kg mesa iz pušnice domaćinu ispred nosa!

Nepoznati lopovi ukrali su u centru Kragujevca 130 kilograma suvog mesa u pušnici. Nesvakašnja pljačka odigrala se u Mlavskoj ulici, u porodici koja broji sedam članova, a šteta je veća od hiljadu evra!

Svinja od 250 kilograma

Očajni domaćin kaže da se ovako nešto nikada nije dogodilo, i to u centru grada: - Pušnica mi je na dvadesetak metara od kuće. Ima nas sedmoro. Svinju od 250 kilograma smo uredili kako to radimo godinama. Lopovi su došli i neprimetno sve odneli - kaže za portal Ucentar.re vlasnik kuće koji ne želi da otkrije identitet. - Časno i pošteno radim svoj posao u ovdašnjoj fabrici. Ne želim da me sutra prepoznaju po ulici. Nemam pse čuvare, zašto bih? Da ne dao bog pas ujede nekog. Meso su ukrali i šta sad? Neka je lopovu prosto. Ja ga nisam kleo. Ne merim štetu. Neka je bogom prosto - kaže on za ovaj portal.

I komšije su šokirane ovim nemilim događajem. - Čestit, divan čovek. To je divna porodica. Uvek je tu da pomogne - kaže za Eportal prvi komšija, koji je u čudu zbog drskosti lopova. - Ej, bre, da nekom uđeš u kuću praktično, da izneseš toliko meso... Zna se kome se to ostavlja za zimu, da se prehrani porodica, za decu... To je radnička kuća - kaže on.

I Dragan Jovanović iz Zagorice kod Topole, čija se porodica decenijama bavi poslom proizvodnje suvog mesa, kaže da se ovako nešto ne pamti u Šumadiji.

Trojica učestvovala

- Pre više od dvadesetak godina bilo je da tu i tamo po selima nestane neka plećka, ali to je više bilo u nekoj polušali. Ali da se lopovi organizuju i očiste pušnicu, to ni najstariji ne pamte - kaže Jovanović za Eportal.rs.

Prema tragovima, u pljački su učestvovala najmanje trojica lopova. Odneli su čak i akumulatore koji služe da pokrenu mehanizam u pušnici koji služi za ravnomerno sušenje mesa!

Drski lopovi Sličan slučaj u Hrvatskoj U Srbiji se pre pet godina dogodio sličan slučaj, a u susednoj Hrvatskoj 2018. godine, kada su starici lopovi ukrali približnu istu količinu mesa. Ova krađa završila je na svim naslovnim stranama.

Kurir / Ekipa Kurira

Foto: Profimedia

Kurir