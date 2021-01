ALEKSIĆ PRED POLICIJOM SVE PORICAO: Tvrdio da nema veze s onim za šta je optužen, policajcima sve odmah bilo jasno

Miroslav Mika Aleksić, reditelj koji je uhapšen zbog sumnje da je godinama silovao ili seksualno uznemiravao najmanje pet devojaka, pred policijom negirao je krivično delo koje mu se stavlja na teret.

- Sve vreme je pokušavao je da skrene sa teme. Tvrdio je da je njegovu školu pogađalo više od 3.000 devojaka kao i da nema veze sa onim za šta je optužen - prenosi izvor i dodaje da je delovao neuverljivo.

Prema njegovim rečima, policajcima je navodno bilo odmah jasno da imaju posla s opasnim prevarantom. Inače, Aleksić je navodno pobegao u Koraćicu nakon što je saznao da mu se sprema hapšenje, nakon čega je i uhapšen u Beograd.

foto: Dado Đilas

Inače, vlasnik škole glume u Beogradu biće danas, uz krivičnu prijavu, priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu zbog sumnje da je od 2012. do 2020. godine, u prostorijama te škole seksualno napastvovao pet svojih učenica, od kojih su dve za vreme izvršenja krivičnog dela bile maloletne, saopštio je juče MUP.

Da podsetimo, mlada glumica Milena Radulović detaljno je navela kroz koji pakao je prošla.

- Imala sam 17 godina kada me je silovao, u novembru 2012. Sve je pažljivo isplanirao. Govorio mi je da je to radio iz pedagoških razloga. Vodio je računa da se seksualno zlostavljanje dogodi u toku časa, u sobi pored one u kojoj su bili učenici. Koristio je situaciju što smo bile u šoku. Posle svega što sam preživela, prošla sam kroz različite faze. Pojavio se ogroman osećaj krivice. I kako da sve ispričam roditeljima?! Njegova manipulacija i ide ka tome da vam usadi ogroman osećaj odgovornosti, saučesništva, krivice. Zato sam odlučila da više ne ćutim. Ovo je stvar koja mora da se dovode do kraja - reka je Milena Radulović.

(Kurir.rs/Republika)

Kurir