DAO SAM IM BESU: Zaštićeni svedok iz Orahovca otkrio najveće tajne kavčana TRAŽILI SU I DA ZAKOLJEM SUPRUGU NJIHOVOG PROTIVNIKA

Jovan Mirković, nekadašnji vozač navodnog vođe kavačkog klana Slobodana Kašćelana, povezao je Albanca sa KiM Bajrama Pistu sa tom organizovanom kriminalnom grupom koja je, kako tvrdi, od njega tražila da likvidira Budvane Marka Ljubišu Kana, Gorana Slovinića Brala, novinarku Oliveru Lakić...

To je Pista, zaštićeni svedok Specijalnog državnog tužilaštva, prema navodima crnogorskog dnevnika Vijesti, ispričao na saslušanju pred specijalnom tužiteljkom Natašom Bošković.

Pista je uhapšen 29. aprila 2019. godine kad je i obelodanjeno da je došao u Budvu s namerom da likvidira Budvanina koji se vodi kao bezbednosno interesantno lice. Tada je tvrdio da nije hteo nikoga da ubije već da kupi oružje, ali je međutim sredinom prošle godine navodno odlučio da sve prizna istražiteljima.

Pred specijalnom tužiteljkom krajem oktobra prošle godine Albanac iz Orahovca je tvrdio da su mu članovi kavačkog klana u spuškom zatvoru ispričali za koja ubistva i pokušaje ubistva su odgovorni, ali i da su planirali ubistvo Cetinjanina Ivana Vukotića, Beograđanke Biljane Mančić, neuspešno organizovali bekstvo Maria Miloševića iz zatvora na Kosovu, zapalili vikendicu Ranka Radulovića, ubili neimenovanog čoveka u zatvoru, ranili Dragana Roganovića i da imaju podršku porodice Duška Roganovića.

Vijesti prenose da je Pista objašnjavao i kako su kavčani u zatvoru slavili pokušaj ubistva Kana i Slovinića i podmetanje eksploziva na vozilu supruge Miloša Mančića.

Ivana Vukotića, bliskog rođaka Kotorana Jovana i Igora Vukotića, trebalo je prema tim navodima da ubije ista ekipa koju sumnjiče za likvidaciju Bogdana Milića, a Radovan Mujović je od Piste tražio da zakolje Mančićevu kako bi naudio njenom suprugu Milošu jer je svedočio protiv grupe tog Nikšićanina.

Za ubistvo novinarke Olivere Lakić tvrdi da su nudili 200.000 evra jer je "videla neku svesku".

Besa za ubistvo

Pista je ispričao da je upoznao Mirkovića na Kosovu krajem avgusta 2016. godine. Povezao ih je neimenovani Albanac za koga je Pista tada prevozio drogu.

- Više puta sam odrađivao kombinacije sa Mirkovićem oko transporta droge na obostrano zadovoljstvo, a posebno praćenja cisterni sa drogom za prolaz na Merdare. On je uvek redovno plaćao moju cenu usluga - ispričao je Pista.

Zaštićeni svedok je prema navodima Vijesti rekao da ga je Mirković jednom pozvao tražeći da se vide zbog nekog posla u Budvi.

- U kafić smo ušli u deo gde nema video-nadzora. Tada me je pitao da li bih voleo da za kratko vreme zaradim veliki novac i da li bih mu dao besu. Ja mu kažem: "Ja sam Albanac, ti si Srbin, kako da damo besu?". Nakon toga je izvadio pištolj iz torbice i rekao da ćemo jedan drugom da damo besu na malo drugačiji način. Iz šaržera pištolja vadi dva metka i kaže mi: "Jedan je za tebe, jedan je za mene. Ko koga izda, ti ćeš mene, ja ću tebe". Na taj način ja i on smo jedan drugom dali besu - kazao je Pista.

Kašćelan ga pozdravio u zatvoru Pista je u spuškom zatvoru od članova kavačkog klana navodno saznao i da je Mirković vozio Kašćelana dok je ovaj boravio u Novom Sadu, ali i da je "Stari zadovoljan njim" jer ćuti. Navodno mu je Kašćelan jednom, dok je šetao, podigao palac u znak pozdrava, ali i zbog toga da je sve u redu.

Mirković ga je nešto kasnije upoznao sa Acom Stevanovićem. Pista i Stevanović su potom preko prelaza Božaj leta 2018. došli u Crnu Goru. Navodi da su se zaustavili i ušli u jedan restoran na putu između Podgorice i Cetinja da bi sačekali nekog čoveka.

- Saznajem da je u pitanju Nikola Drecun koga treba da vozimo u Budvu da izvrši ubistvo. Sutradan krećemo da pratimo to lice koje treba da se odradi i šetamo po Budvi - navodi svedok i dodaje da je tada prvi put čuo da treba da se ubije Kan.

Istražiteljima je kazao da je shvatio da je Drecun nepouzdan. Ispričao je da se osetio nebezbedno i od Mirkovića preko kripte tražio da mu obezbedi pištolj i 5.000 evra za hranu i smeštaj za Stevanovića i njega.

Ispričao je da su preko kriptovanog telefona kontaktirali sa Žiletom, a tu su bili i kontakti Detlić, Fabrika i Produkcija. Tek nakon hapšenja navodno je saznao da su to Vasilije Rafailović, da je Detlić Petar Lipovina, a da je Kašćelanu nadimak Stari.

Preko kontakta Detlić stigla mu je poruka da će "Mali doneti 5.000 evra" nakon čega je Drecun doneo novac.

Kilogram kokaina i 50.000 evra za ubistvo

Tvrdi da im je Drecun nakon nekoliko dana vrebanja rekao da će Kan sutra biti kod frizera, ali da se nije pojavio zbog čega je porukama psovao Mirkovića. Tad mu je Mirković ponudio da ubije Kana "pošto Drecun očigledno ne može".

Rekao je da je bio u dilemi jer nije znao detalje, ali da mu je novac bio potreban pa je odlučio "da ga skine".

- Mirković mi kaže da ću za ubistvo dobiti kilogram kokaina i 50.000 evra - ispričao je Pista.

Rekao je da su narednih dana jurili Kana po Budvi.

- Ja i Aco tada tražimo Kana po Budvi, ali ne možemo da dođemo do njega. Aco mi tada kaže da ovaj Kan nije običan čovjek, da je bogat i opasan i da oseća kad ga prate i jure. Uspevam, kad sam pratio taj crni džip, da slikam Kana, jer je otišao kod neke kuće na Sveti Stefan. Snimio sam ga kako se u rikverc parkira, da opravdam sebe, jer sam mogao da ga upucam, ali nisam imao oružja. Moja prilika je bila da pucam kad mu je mali sin otvorio vrata od vozila. Kako nisam imao oružje nisam mogao ni da izvršim ubistvo. Pisao sam Mirkoviću da sve ovo ne vodi ničemu. On me nagovara da ostanem u Budvi, ali mu ja odgovaram da se vraćam za Kosovo - ispričao je Pista.

Detaljno je objasnio i gde su i kada, godinu kasnije, trebalo da ubiju Slovinića, ali i da je Kan i te godine bio meta kavačkog klana.

Objašnjavajući planiranje Kanovog ubistva Pista je rekao da je odlučio da sve ispriča nakon što je video da su ga kavčani ostavili na cedilu kad je "Drecun sve ispričao".

(Kurir.rs/Vijesti)

Kurir