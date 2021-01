MIKA ALEKSIĆ SE SUMNJIČI ZA OSAM SILOVANJA ŠEST DEVOJAKA: Tvrdio da je imao specifične metode rada s decom i da je u šoku!

Vlasniku škole glume u Beogradu Miroslavu Miki Aleksiću (68) krivičnom prijavom, koju je policija juče Višem javnom tužilaštvu u Beogradu podnela protiv njega, na teret se stavlja čak osam silovanja i sedam nedozvoljenih polnih radnji!

Kako je za Kurir potvrdila Ivana Rakočević, portparol tužilaštva, Aleksić se sumnjiči da je navedena krivična dela počinio od 2008. do prošle godine i to nad šest oštećenih.

Vraćen u CZ

Aleksić je juče po podne priveden iz stanice policije u tužilaštvo i na saslušanju je, kako saznajemo, negirao izvršenje ovih teških krivičnih dela. Podsetimo, Aleksića su za silovanja i seksualno zlostavljanje optužile poznata glumica Milena Radulović i još nekoliko devojaka koje su išle u njegovu školu glume „Stvar srca“.

- Izjavio je da nisu tačni navodi nekadašnjih polaznica njegove škole, tvrdeći da nijednu od njih nije neprimereno dodirivao, a kamoli silovao. Pokušao je da objasni da je imao specifične metode rada s decom, ali je tvrdio da nikada nijednoj devojčici nije naudio. Tvrdio je da je u šoku i da ne može da poveruje u optužbe - kaže izvor Kurira. Posle saslušanja, on je sproveden u Centralni zatvor, pošto je sud prihvatio predlog tužilaštva da mu bude određen pritvor.

Kako je potvrđeno iz Višeg tužilaštva, sumnja se da je od šest oštećenih jedna bila maloletna, dok je prema ostalim oštećenima krivična dela činio kako dok su bile maloletne, tako i nakon punoletstva.

Dalja istraga

- Više javno tužilaštvo u Beogradu će sprovesti dalju istragu. S obzirom na težinu krivičnih dela koja se osumnjičenom stavljaju na teret, kao i činjenicu da su krivična dela izvršena od strane lica koje je uživalo poverenje celokupne srpske javnosti, da je u konkretnom slučaju došlo do uznemirenja javnosti, a naročito imajući u vidu da su krivična dela izvršena i prema maloletnim licima, te da je zakonska obaveza svih učesnika u postupku da ne iznose činjenice koje saznaju u toku postupka, a pogotovo imajući u vidu interese oštećenih koje tek treba da budu ispitane u istrazi, pored informacija koje smo već izneli, u ovom trenutku nećemo izlaziti u javnost s detaljima samog postupka. Napominjem da će o svim radnjama koje budu preduzete u toku istrage javnost biti blagovremeno obaveštena - saopštilo je sinoć Više javno tužilaštvo u Beogradu.

- Milena ima bezrezervnu podršku porodice, a s obzirom na to da je ovo tek početak, u ovoj fazi procesa nećemo davati izjave - rekla je Aleksandra Radulović za Kurir.

Plodno tlo za zlostavljanje

Glumica Jelena Veljača kaže za Kurir da pruža nesebičnu podršku Mileni Radulović i njenim koleginicama koje su odlučile da prekinu zid ćutanja.

- Svaka izvođačka umetnost je plodno tlo za uspostavljanje kruga zlostavljanja. Nama umetnicima je uvek potreban kreativan vođa. Reditelji, producenti i u ranoj dobi pedagozi ljudi su od našeg najvećeg poverenja. Na njima je da postave granicu da su oni kreativci, a ne zamena za oca, majka ili boga. U ovim patološkim strukturama ta granica je pređena. Drago mi je što je Milena smogla hrabrosti da se stane na put nečemu što se dešava 30 godina... To je zločin nad zločinima. Nema ništa gore od zlostavljanja dece i zato treba da se takvi ljudi najstrože kazne - kaže Veljača za Kurir.

Glumica Jelisaveta Seka Sablić

Predatoru su same dolazile

Glumica Jelisaveta Seka Sablić podržala je koleginicu Milenu Radulović.

- Pridružujem se zgražavanju i najstrašnijoj osudi za Miku Aleksića, koga, na sreću, nisam ni videla, ni upoznala, ali sam videla pre nekoliko godina njegovu emisiju s decom i jasno mi je bilo da gledam monstruma! Treba da se zapita ovo nesređeno društvo gde su psiholozi itd. Ovako su predatoru žrtve same dolazile i to one najlepše, ustreptalih duša, željne lepote glume. Naravno, velike čestitke devojkama - rekla je Seka Sablić.

FDU

Aleksić nikada nije radio kod nas

Fakultet dramskih umetnosti (FDU) oglasio se povodom navoda glumice Milene Radulović.

- Fakultet dramskih umetnosti bezrezervno i odlučno pruža podršku mladoj glumici i nekadašnjoj studentkinji naše škole Mileni Radulović u njenoj borbi da se svaki oblik seksualnog zlostavljanja i uznemiravanja procesuira i kazni na adekvatan način. Zato smo ponosni što je naša bivša studentkinja imala snage da otvoreno i direktno progovori o tome i podeli svoje dramatično iskustvo. Želimo da podsetimo da Aleksić nikada nije radio na FDU, niti je na bilo koji način bio uključen u procese edukacije i rada sa našim studentima i studentkinjama. Njegove radionice pohađala su i deca koja nisu nastavila sa obrazovanjem u polju glume i dramskih umetnosti. Uprava fakulteta ima stalnu komunikaciju sa predstavnicima Studentskog parlamenta i sigurni smo da će studenti i studentkinje, ukoliko osećaju da su izloženi bilo kakvom obliku psihološkog, verbalnog ili fizičkog uznemiravanja tokom rada na fakultetu, to odmah prijaviti. Za sada takvih prijava nije bilo - navodi se između ostalog u saopštenju FDU.

Veljko Ražnatović

Video sam da to nije škola za mene

Veljko Ražnatović bio je jedan od polaznika škole glume „Stvar srca“.

- Išao sam samo na pet časova kod Mike Aleksića i napustio, video sam odmah da to nije za mene. Ukoliko se ove optužbe pokažu kao tačne, nadam se da će ga država Srbija osuditi najstrože moguće. Prema takvim ljudima, silovateljima, milosti nema. Za pedofile pogotovo, odmah smrtna kazna - izjavio je srpski bokser.

Ivana Peters

Drago mi je što smo zakasnili

Pevačica Ivana Peters kaže da je svoju ćerku trebalo da upiše baš u Mikinu školu.

- Pre jedno sedam godina, mislim, možda i više, vodili smo Saru na prijemni kod Mike Aleksića. Negde pored Kneza. Kasnili smo. Momak je zatvarao vrata od zgrade i rekao da sačekamo. Vratio se i rekao da Mika poručuje da dođemo sledeće godine. Sledeće godine. Sledeće. Godine. Sad kad čitam sve ovo, drago mi je zato što smo zakasnili. Sve ima svoje, definitivno - napisala je Ivana u svojoj objavi.

Prva reakcija profesorke FDU

Mikina supruga Biljana Mašić: Biće šta će biti

Biljana Mašić, profesor na FDU, supruga Miroslava Mike Aleksića, koji je uhapšen zbog sumnje da je seksualno zlostavljao i uznemiravao polaznice njegove škole glume, juče se prvi put oglasila o ovom slučaju, i to za Kurir.

- Biće šta će biti. Nemam komentar - bila je veoma kratka Biljana Mašić.

Inače, glumica koja je prijavila Aleksića za silovanje Milena Radulović, nakon što je proživela pakao, otišla je iz Mikine škole glume i upisala FDU, gde je 2017. godine diplomirala u klasi upravo njegove supruge Biljane Mašić, i to kao najbolji student.