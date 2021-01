PLATIO KAUCIJU, IZAŠAO IZ ZATVORA PA UBIO MILANA: Pljačkaš koji je bez razloga upucao srpskog mladića u SAD poznat policiji

Džozefus Dejvis (20) kog je policija Filadelfije označila kao pucača na Milana Lončara hladnokrvno ubijenog dok je šetao psa u blizini svoje kuće u naselju Brueritaun, odranije je poznat policiji i u trenutku kada je upucao mladića nalazio se na uslovnom otpustu.

Samo dve nedelje pre nego što je Dejvis pokušao da opljačka Lončara, nakon čega ga je i upucao, optužen je zbog krađe automobila i kidnapovanja, ali i napada na zatvorskog čuvara. Međutim, na slobodi se našao nakon što je platio kauciju.

Pored Dejvisa, označenog kao pucača, policija Filadelfije je ranije saopštila da je uhapšena još jedna osoba zbog napada na Lončara, ali ime te osobe nije objavljeno. Džozefusu se na teret stavlja ubistvo, saučesništvo u ubistvu, posedovanje nelegalnog oružja i nošenje bez dozovle i posedovanje oružja kojim je počinjeno krivično delo.

foto: Twitter/Breaking911

Iako je trenutno označen kao jedini optuženi, po zakonu Pensilvanije, kako su objasnili tamošnji mediji, svi učesnici pljačke sa smrtnim ishodom krivi su za ubistvo drugog stepena.

Dejvis je uhapšen kada je tamošnja policija zaustavila automobil zbog krađe vozila, u kom su bile još tri osobe, ali je odvela samo Dejvisa. Mediji u Filadelfiji pišu da je Dejvis bio obučen u istu garderobu koju je imao kobne večeri, kada je na ulici presreo golorukog Lončara.

Dejvis je idenfitikovan i zahvaljujući snimku sigurnosnih kamera sa jedne zgrade u blizini, na kom se vidi kako dvojica muškaraca prilaze Lončaru i uperuju pištolj u njega, s namerom da ga opljačkaju. Dok mu je jedan pretresao džepove, drugi mu je ispalio hitac u grudi. Kada je policija došla na lice mesta, Lončar je u rukama još grčevito držao povodac, ali mu nažalost nije bilo spasa...

U kasnijim razgovorima za medije, majka ubijenog mladića, pitajući se zašto su joj ubili sina, otkrila da je kobne večeri čak nije imao ni novčanik sa sobom.

- Nema razloga za to... Nije imao novca kod sebe, nije uzvratio, nije rekao ništa pogrešno - rekla je njegova majka Ejmi Lonsberi za nbcphiladelphia.com.

Lončar je hitno prevezen u Univerzitetsku bolnicu Templ, gde je uprkos svim naporima lekara proglašen mrtvim u 19.30 sati.

Za njegovu porodicu to je bio šok kakav nisu doživeli. Milan nije bio problematična ličnost niti je ikada ulazio u konfliktne situacije. Pre nešto više od godinu dana, kako je ispričala majka, diplomirao je na Templ univerzitetu i ubrzo se zaposlio kao građevinski inženjer. Planirao je da započne zajednički život sa devojkom.

- Već su počeli da donose stvari. Bili su uzbuđeni, sve mu se slagalo u životu i jednostavno nije fer... - navela je majka.

Lokalna policija je odmah nakon zločina, objavila da nude nagradu od 20.000 dolara za informaciju koja će dovesti do ubice. I Milanovi najbliži organizovali su prikupljanje novca preko popularnog sajta Go Found Me i prikupili su preko 50.000 dolara.

(Kurir.rs/ Blic)

Kurir