KUĆNI PRIJATELJ ALEKSIĆA POSUMNJAO DA MU ZLOSTAVLJA ĆERKU I PRIJAVIO GA: Kako se odmotalo klupko o ŠKOLI STRAVE!

Miroslav Aleksić, kako Kurir nezvanično saznaje, družio se s nekim roditeljima svojih žrtava, a sa pojedinima je maltene bio i kućni prijatelj.

Prema rečima našeg izvora, prvu prijavu protiv Aleksića podneo je upravo njegov prijatelj, otac devojke koju je, kako se sumnja, zlostavljao.

- Milena Radulović je prva započela priču, ali je ovaj otac nakon saznanja šta je radio njegov prijatelj odlučio da zaštiti devojke - objašnjava izvor.

Psihijatar Ivica Mladenović kaže da „osobe koje su spremne da povrede i decu svojih prijatelja nemaju nikakvu empatiju“.

Ivica Mladenović foto: Medija Centar Beograd

- Međutim, ova prijateljstva ne zasnivaju se na humanosti i bliskosti, već na staležu i koristi. Osoba ima egoistične tendencije da u prijateljstvo ulazi s motivom - objašnjava psihijatar.

- Zlostavljanje ili manipulisanje decom prijatelja ukazuje na labilni narcizam, a on podrazumeva odsustvo empatije. Moje zadovoljstvo, ja lično, moja dobit, moja pozicija - to su stvari koje su na prvom mestu. Narcizam koji oseća ova osoba daje mu mogućnost da funkcioniše na dva nivoa. S jedne strane je dobar prijatelj roditeljima, a s druge on zlostavlja dete, koje je sada u nezgodnoj poziciji i ne zna da li može da se buni protiv kućnog prijatelja koji radi za njegovo dobro - navodi sagovornik.

Dr Stašević Karličić Zlostavljači su najčešće osobe bliske deci Dr Ivana Stašević Karličić, direktorka Klinike za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“, kaže za Kurir da, nažalost, zlostavljači najčešće jesu osobe iz neposrednog okruženja žrtve: - Nije neuobičajeno da su to osobe koje su na prvi pogled druželjubive ili imaju harmonične odnose s drugima i koje generalno karakteriše „normalnost“ u različitim životnim ulogama. Zlostavljači nemaju savim istovetan profil ličnosti i personalni sklop, ali može se reći da je često reč o osobama koje imaju pojačanu potrebu za kontrolom nad drugima, povišenu agresiju, nisko samopouzdanje, skloni su delegiranju odgovornosti i nedostatku empatije. foto: Marina Lopičić

Institut za kriminološka istraživanja Proučena scena zločina Leposava Kron, naučni savetnik u Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja, kaže za Kurir da je Aleksić žrtvama bio uzor za profesionalnu identifikaciju i neka vrsta idola s kojim se devojke indirektno identifikuju. - Deca posvećena glumi osećaju duboki unutrašnji poriv da „rade“ na ispunjenju svog sna i dive se idolima koji im otkrivaju tajne zanata. Dodatno se komplikuje cela slika žalosnih događaja time što napadi dolaze od osobe u koju žrtve imaju poverenje - kaže Kronova i dodaje da bi po tipu silovanja ova spadala u tzv. silovanja dominacije. - Ovde je reč i o kompletno proučenoj sceni zločina - roditelji su daleko, biraju se okolnosti koje su najmanje sumnjive (dok su druga deca u učionici) i sve je to godinama bilo pod velom ćutnje - kaže Leposava Kron. foto: Printscreen

Kurir.rs

Foto: Medija Centar Beograd

Kurir