KURIR SAZNAJE: Voditeljka Jovana Jakić sutra u policiji zbog izjava da mora da sruši najvažniju kockicu našeg detinjstva!

Voditeljka Jovana Jakić sutra će biti saslušana u policiji u vezi sa izjavama koje je juče iznela u emisiji "Posle ručka" na TV "Hepi", nezvanično saznaje Kurir.

Naime, ona je u emisiji govorila i o čoveku, "koga su deca volela" i koji je bio prisutan u našim detinjstvima, a protiv koga, kako je rekla, navodno postoje prijave roditelja dece koja su se žalila na njega.

- To je sve pokrenuto i radi se o poznatoj osobi koja trenutno ima preko sedamdeset godina - rekla je Jakićeva i nastavila: - Tek kada se sazna u koju stanicu je privedena osoba, moći ću da napravim emisiju o čoveku koja će da sruši sve kockice našeg detinjstva. To je javna tajna, ja ne mogu da izgovorim, zato što još uvek imam samo par svedoka, preko telefona. I danas se Srbija kune u njega, on je deo svih naših detinjstava i hoću da zajedno dokažemo. Hoću da srušimo kockicu, mislim na najvažniju kockicu našeg detinjstva. Još sam u fazi istraživanja, a nas dvoje idemo zajedno i pronaći ćemo više desetina svedoka - rekla je Jovana Jakić.

Ona je u istoj emsiji pričala i da je kao deo grupe pokojnog Bate Miladinovića prisustvovala bludnim scenama, a da je ista priča važila i za Miku Aleksića.

Kurir.rs/Foto: TV Happy printscreen

