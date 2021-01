MILENA PONOVO PROŠLA KROZ UŽAS! Bila sam uplašena, on je toga bio svestan i NIJE SE ZAUSTAVLJAO! Imao je MONSTRUOZAN izgovor!

Glumica Milena Radulović (24), žrtva vlasnika škole glume Miroslava Mike Aleksića (69), koji se sumnjiči za silovanje i polno uznemiravanje nje, ali i još pet devojaka koje su bile njegove učenice, juče je punih pet sati u Višem tužilaštvu u Beogradu govorila o stravičnom seksualnom zlostavljanju koje je preživljavala.

Kako Kurir nezvanično saznaje, devojka koja je prva prijavila poznatog reditelja do najsitnijih detalja prisetila se užasa kroz koji je prolazila, a na momente, dok je pričala o mučnim događajima, ona je plakala.

Jasna i konkretna

- Milena Radulović je do tančina, jasno, konkretno i vrlo precizno govorila o bolnim sećanjima. Ispričala je da je u školu glume, koja je bila na glasu, krenula kad je imala 11 godina. Šest godina kasnije, u oktobru 2012, prvi put je od čovek koji im je držao časove, učio ih ponašanju i bio autoritet doživela ono što nije mogla ni da zamisli, da bude seksualno zlostavljana - otkriva izvor Kurira.

Glumica je tokom svedočenja, prema njegovim rečima, objasnila i da su sva deca od Aleksića trpela uvrede i prekore, navodeći da on jeste bio strog i surov, ali nije sporila ni da ih je u školi učio dobrim navikama, da čitaju, poštuju religiju i buda svoji ljudi. Grupa Mike Aleksića, prema njenim rečima, bila je njena druga porodica, u kojoj je doživela najgoru noćnu moru.

Advokati Iva Ilinčić danas u tužilaštvu Advokati Jugoslav Tintor i Denis Bećirić posle završetka saslušanja poručili su medijima da o detaljima Mileninog iskaza neće govoriti. - Ono što mogu da kažem jeste da će se danas obaviti saslušanje Ive Ilinčić, a onda ćemo videti sledeće nedelje da se nastavi sa svedocima i oštećenima - rekao je Bećirić, dok je Tintor dodao: - Činjenica da je saslušanje trajalo pet sati u kontinuitetu govori sama za sebe. Bitno je da tužilaštvo radi svoj posao detaljno i preduzima radnje kako bi se utvrdila istina i sve razjasnilo u samoj fazi istrage.

- Do najsitnih detalja ispričala kako ju je prvi put, u oktobru 2012, dok je bila na grupnom času, Aleksić poljubio bez njenog pristanka. Bila je u šoku, ali nije znala kako da reaguje, jer je on to pravdao pedagoškim odnosom i time da je priprema za posao glumice i ono što je čeka. U narednih nekoliko meseci, do maja 2012, pod istim izgovorom ju je dodirivao po genitalijama i silovao. Prema svedočenju devojke, u junu 2013, iz straha da progovori, napustila je školu - kaže izvor.

- Za nju je to bio veliki šok tada, ali je bilo jasno da o onome što joj se dogodilo godinama nije imala hrabrosti da priča ni sa kim, čak ni s roditeljima, teško joj je da govori i danas. Govoreći o godinama u kojima je trpela zlostavljanje profesora, rekla je da je bila postiđena i uplašena, a da je on toga bio svestan i da se verovatno zbog toga i nije zaustavljao, već je nastavio da je zlostavlja sve dok nije napustila školu - otkriva sagovornik.

Podrška roditelja

On dodaje da je, iako je na saslušanju bila vidno potresena, Milena bez dvoumljenja odgovarala na pitanja.

- Iako je pre samo nekoliko dana, u subotu, i u policiji pet sati svedočila, Milena je i juče hrabro i strpljivo govorila - otkriva izvor.

foto: Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić, Dado Đilas Odbrana Ima novog branioca Miroslav Mika Aleksić, kako Kurir nezvanično saznaje, angažovao je novog advokata, Zorana Jakovljevića. Podsetimo, on je uhapšen u subotu uveče, posle prijave koju su Milena Radulović i druge oštećene podnele protiv njega. Posle saslušanja određen mu je pritvor i on je sada u Centralnom zatvoru u Beogradu. On je na saslušanju negirao sve što mu se stavlja na teret, a za sada se sumnjiči za osam silovanja i sedam nedozvoljenih polnih radnji nad šest oštećenih, i to u periodu od 2008. do 2020. godine.

Milena se u pratnji advokata Denisa Bećirića i Jugoslava Tintora u Palati pravde pojavila juče malo pre 11 sati. Nekoliko sati kasnije, dok je još svedočila u tužilaštvu, ispred zgrade su došli i njeni roditelji. Čim je, nešto posle 16 sati, izašla, otac ju je zagrlio i tako su otišli.

