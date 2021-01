SIMONOVIĆ HOĆE CEO PROCES DA VRATI NA POČETAK: Novinar kome su spalili kuću razočaran: Prave cirkus, SVE MI SE ZGADILO!

Dragoljub Simonović, bivši predsednik GO Grocka, ponovo opstruiše suđenje pošto je juče na suđenju za paljenje kuće novinara Milana Jovanovića tražio izuzeće predsednika Drugog osnovnog suda i predsednika Višeg suda koji bi trebalo da odluči o tome, te će odluku na kraju doneti Apelacioni sud.

Ovaj potez Simonovića usledio je nakon što je Drugi osnovni sud doneo odluku o prethodnom njegovom zahtevu, a koji se odnosio na izuzeće postupajućeg sudije. Sud je utvrdio da ne postoje osnovi da se postupajući sudija izuzme, te je danas trebalo da bude održano ročište. Međutim, odmah na početku Simonovićeva odbrana zatražila je izuzeće predsednika Drugog osnovnog i Višeg suda.

O ovome sada treba da odluči Apelacioni sud i to do 1. februara, za kada je zakazano naredno ročište. Hoće li i tada bivši predsednik GO Grocka posegnuti za alatima odlaganja suđenja, ostaje da se vidi.

Inače, ovaj korak odbrane Dragoljuba Simonovića prilično plaši novinara Milana Jovanovića, koji ponovo za "Blic" navodi da sumnja da se ovakvi potezi povlače kako bi suđenje počelo iznova, jer sudija koji vodi ovaj slučaj 15. marta ide u penziju.

- Gledao sam kako su se ponašali advokati. Kao da je sudnica njihova. Pitam se za koga su pravljeni zakoni? Da li za kriminalce? Ja na ovom suđenju nisam video da branioci brane, već samo odlažu suđenja - razočaran je Milan Jovanović. Kako kaže, sve mu se zgadilo.

- Oni su svesni da sudija 15. marta ide u penziju i da ako se suđenje do tada ne završi predmet dobija novi sudija i ceo slučaj se vraća na početak. Oni se trude da što više i jedino opstruišu suđenje - kaže Jovanović i dodaje da se umorio od ovog postupka i borbe za pravdu.

Piroman u bekstvu Inače, Aleksandru Marinkoviću, okrivljenom da je bacio Molotovljeve koktele na kuću novinara, sudi se u odsustvu jer je u bekstvu. Za njim je raspisana poternica.

- Ovo je treća godina kako mučim muku. Slušam samo kako prave cirkus od pravosuđa. Opstruišu, napadaju sudiju, zamenika tužioca. Došao sam do zaključka da su okrivljeni pristojniji od svojih advokata, a da je advokatima cilj da bude što više postupaka, da zarade novac, jer su svesni koliko je Simonović proneverio para - ogorčen je Jovanović.

Inače, ovo sada je već 12, odnosno sedmi put zaredom da se suđenje odlaže u poslednjih nekoliko meseci. Podsećanja radi, kuća novinara Milana Jovanovića iz Grocke zapaljena je 12. decembra 2018. godine kada je piroman bacio Molotovljeve koktele kroz razbijeni prozor garaže. Jovanović je u tom trenutku bio sa suprugom u kući.

Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu koje je vodilo istragu u ovom slučaju zatražilo je maksimalnu kaznu od osam godina zatvora za bivšeg predsednika opštine Grocka zbog toga što je naložio paljenje kuće novinara Milana Jovanovića. Za okrivljenog Vladimira Mihajlovića i Igora Novakovića, kao saučesnika, zatražena je kazna zatvora od pet godina, a za Aleksandra Marinkovića, kao izvršioca dela, kazna zatvora od šest godina.

Kurir.rs/Blic

Kurir