ADVOKATI OTKRILI ŠTA SE DEŠAVALO U PALATI PRAVDE Iva opisala sve čega se seća, nikome nije lako da ponovo prolazi kroz nešto teško

Nakon saslušanja glumice Ive Ilinčić u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, njeni advokati Jugoslav Tintor i Denis Bećirić preneli su da je dala detaljan i preciziran iskaz koji će se u daljem toku postupka koristiti kao dokaz u istrazi protiv profesora glume Miroslava Miku Aleksića, koji se sumnjiči za silovanje i polno uznemiravanje svojih učenica.

- Saslušanje je trajalo puna četiri sata tako da je Iva Ilinčić detaljno iznela i opisala sve ono kroz šta je prolazila. O detaljima šta se dešavalo unutra ne bih, svakako nikome nije lako da ponovo prolazi kroz nešto teško, opisala je sve čega se seća. Mislimo da je veoma važno što je još u ovoj fazi postupka njen iskaz uzet i fiksiran, što na dalje predstavlja dokaz da se po tome postupa - rekao je Jugoslav Tintor.

On je istakao i ulogu novinara u ovom postupku, jer, kako kaže, da ceo slučaj nije medijski ispraćen u ovoj meri, ne bi se saznalo za ovoliki broj ljudi.

- Jaka poruka se šalje da žrtve prijave zlostavljanje. Posle ovog predmeta ništa neće biti isto - kaže Tintor.

Upitan koliko će trajati postupak, Tintor kaže da to zavisi od broja oštećenih lica.

- To u bitnom usložnjava sama činjenica da ovde ima i veliki broj krivičnih dela koja se okrivljenom stavljaju na teret. Postupak nije nimalo jednostavan i lak i sigurno neće biti okončan brzo, ali cilj je da se sve raspravi, utvrdi, da se prikupe dokazi još u fazi istrage kako bi se utvrdila istina jer nam je to svima u interesu - kaže advokat mlade glumice.

Inače, advokat Mike Aleksića Zoran Jakovljević napustio je oko podneva zdanje u Savskoj, a advokat Bećirić je otkrio i razlog.

- Saslušanje je napustio zbog poslovnih obaveza. Njegova koleginica ostala je do kraja.

Tintor je, odgovarajući na pitanja novinara rekao i da Ivin otac nije bio u Palati pravde jer je angažovao njih. Naveli su i da sledeće nedelje očekuju saslušanje drugih oštećenih devojaka od kojih oni zastupaju još dve.

Podsetimo, Aleksić je u ponedeljak saslušan u tužilaštvu i on je negirao krivicu. Određen mu je pritvor do 30 dana. Profesor glume osumnjičen je za osam silovanja i sedam krivičnih dela nedozvoljene polne radnje počinjenih u periodu od 2008. do 2020. godine.

