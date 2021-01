ADVOKAT IVE I MILENE O SASLUŠANJU U SUDU: Podnele su teret čitavog postupka, Mikin advokat bio NERVOZAN! (KURIR TELEVIZIJA)

Jugoslav Tintor, punomoćnik oštećenih glumica Ive Ilinčić i Milene Radulović, koje su juče i danas dale višečasovne iskaze pred Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, bio je gost emisije "Puls Srbije" na Kurir televiziji.

On je govorio o tome kako su se žrtve Miroslava Mike Aleksića osećale dok su se prisećale strašnih detalja zlostavljanja koje su, prema njihovim rečima, godinama proživljavale u školi glume "Stvar srca".

foto: Zorana Jevtić

"Mogu samo da vam kažem da su one dve mlade, hrabre devojke, jer za ovakav čin, samo prihvatanje da se podnese teret celog ovog postupka, treba puno hrabrosti, to je nesporno. Sigurno da Milenino salušanje od pet sati juče i Ivino od četiri sata danas, predstavljalo bi teret i vama i meni koji se bavim advokaturom 20 godina, a kamoli nekom ko je prvi put u sudskoj zgradi, prvi put u istražnoj proceduri i prvi put daje iskaz u životu", kaže on.

foto: Nemanja Nikolić

Tintor smatra da je važno da se čitav postupak uradi detaljno i precizno i da dođe do razjašnjenja svih detalja kako bi se u ovoj fazi prikupili dokazi, ali i kroz samo saslušanje ti detalji preispitali.

foto: Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić

"Mislim da je vrlo važno i dobro, gledajući iz perspektive mojih klijentkinja da se istraga detaljno sprovede. Ne može se nikada automatski govoriti da kada je neko juče uhapšen, da je automatski kriv. Pretpostavka nevinosti ga štiti u postupku, da se smatra nevinim dok se ne dokaže suprotno i ja i moje klijentkinje prihvatamo i tužilačku istragu i sudski postupak kao jedino mesto za nekog za koga postoji osnovana sumnja da je počinio neko krivično delo, da treba i mora da se sudi, a kriv je samo onaj ko ima pravosnažnu sudsku presudu", navodi Jugoslav Tintor i dodaje da mu nije jasno zašto je branilac Mike Aleksića bio nervozan prilikom davanja izjave medijima jer se prema Tintorovoj proceni radi o "postupku koji se najnormalnije vodi".

Punomoćnik oštećenih objašnjava da su njegove klijentkinje rešile da govore kako bi prekinule dugogodišnju ćutnju i poslale snažnu poruku čitavoj javnosti, a odjek ovog slučaja upravo govori o potrebi da se tema krivičnih dela protivpolne slobode nametne kao par ekselans pitanje od opšteg značaja.

OVDE MOŽETE PRATITI UŽIVO KURIR TELEVIZIJU

Kurir