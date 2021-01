POLICIJA NAVODNO IMA SNIMKE SEKSUALNOG ZLOSTAVLJANJA DEVOJČICE U ŠKOLI GLUME! Policija pratila Miku Aleksića mesecima pre hapšenja

Miroslav Mika Aleksić, vlasnik škole glume u kojoj je navodno seksualno zlostavljao najmanje šest svojih učenica, od kojih su neke bile maloletne, pod prismotrom policije bio je nekoliko meseci!

Kako Kurir saznaje, istražitelji su osim iskaza devojaka uspeli da pribave i druge materijalne dokaze koji ukazuju na to da su one iza zatvorenih vrata doživljavale strahote, saznaje Kurir.

- Prva prijava da se u prestižnoj školi glume, kroz koju je prošlo nekoliko hiljada dece i mladih, dešavaju jezive stvari, stigla je pre nekoliko meseci, prošle godine. Inspektori su odmah počeli da rade na slučaju i proveravaju navode iz krivične prijave protiv poznatog reditelja - otkriva izvor Kurira.

Prema njegovim rečima, Aleksić je mesecima bio pod nadzorom, a uhapšen je tek pošto su, osim izjava devojaka, kojih je iz dana u dan bilo sve više, prikupljeni i drugi, materijalni dokazi. Navodno, policija poseduje audio, ali i video snimke seksualnog zlostavljanja devojčice u školi.

Podsetimo, Miroslav Aleksić uhapšen je u subotu i krivičnom prijavom sumnjiči se za osam silovanja i sedam nedozvoljenih polnih radnji nad šest svojih učenica.

Na saslušanju u Višem tužilaštvu u Beogradu navodno je negirao izvršenje krivičnog dela, tvrdeći da ne zna zbog čega su devojke kojima je držao časove glume odlučile da ga optuže za teško krivično delo. Viši sud u Beogradu posle saslušanja odredio mu je pritvor do 30 dana i on je od tada u Centralnom zatvoru u Beogradu.-.

Saslušanje svedoka, oštećenih devojaka koje su ga prijavile počelo je već u sredu. Najpre su iskaze dale glumice Milena Radulović i Iva Ilinčić, a juče je pred Višim tužilaštvom svedočila i treća devojka, koja nije želela da se njeno ime pominje u javnosti.

Svedočenja sve tri devojke o onome što se događalo u prostorijama škole su potresna, s mnogo detalja i činjenica koje ukazuju na to da je osumnjičeni godinama na isti način vrebao i napadao žrtve - otkriva izvor Kurira.On navodi i da će u nastavku istrage biti saslušane i ostale devojke, ali i drugi svedoci koji imaju saznanja ne samo o krivičnom delu već i o samom načinu rada ove škole.

ISPOVEST JOŠ JEDNE ŽRTVE

Povraćala sam kad bih se setila zlodela

foto: Shutterstock

Devojka koja je odlučila da ostane anonimna, a koja je jedna od žrtava izjavila je za Nedeljnik da je u studio Mike Aleksića došla kao devojčica i da je od najranijeg detinjstva verovala da je on najpametniji i najbolji čovek na svetu, merilo svega vrednog, dobrog i lepog, jer joj je to bilo usađeno u glavu.

- Bez ikakvog preterivanja smatrali smo ga božanstvom i bio nam je očinska figura. Njegova reč je za mene bila zapovest, usled manjka samopouzdanja, do čega je njegovo ophođenje prema meni i dovelo. Kada me je prvi put pozvao u kancelariju i izvršio svoja zlodela, bila sam preplašena. Izašla sam iz kancelarije pokušavajući svim silama da sebe ubedim da je to bilo pedagoški, da je to bio Mika, njegov način rada, da mi želi dobro - ispričala je devojka za Nedeljnik i opisala da se bojala, ali i da je bila izmanipulisana:

- Počela sam svakodnevno da povraćam, nekad i po tri-četiri puta dnevno, jer kad mi se vrati neka slika od tog dana, moje telo tako reaguje. Bilo me je sramota, stidela sam se i bila sam uplašena. Nisam imala hrabrosti da podelim ovo sa nekim, da nekome kažem, a kamoli da uradim nešto protiv njega. Ovo je godinama planiran zločin, ti od malih nogu slušaš da žena mora da ima tajnu, da roditelji nisu naši prijatelji.