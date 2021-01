POTRESNA ISPOVEST ŽENE (41): Muž me držao kao roba, a kad sam ga ostavila, PLATIO JE DA ME UBIJU!

Bili smo u braku 13 godina. Lepe uspomene gotovo da nemam, a onih ružnih je napretek. Za više od decenije u braku, svega pola godine se ponašao pristojno, a onda je počelo maltretiranje, psihičko zlostavljanje, tortura svakog dana. Naručio je i da me prebiju, a vrhunac svega je kada sam saznala da je platio čoveka i da me ubije.

Ovako počinje ispovest za Kurir Z. J. (41), koja je bivšeg supruga M. M. (63) iz okoline Šapca prijavila policiji kada je saznala da je unajmio ubicu da joj presudi.

Bila pod nadzorom

- Tokom braka, sve vreme me je držao na oku, kao roba. Nisam radila, nije mi dozvoljavao ni da izađem. Dan i noć sam bila pod nadzorom. Pre nego što sam ga napustila, imao je jedan suludi uslov - da potpišem dokument prema kojem će sva imovina pripasti njegovoj ćerki iz drugog braka. Pristala sam jer sam želela da što pre pobegnem od monstruma. Otišla sam, nisam ni čarape ponela - priča Z. J. Prisećajući se horora koji je preživela, objašnjava da je M. M. u avgustu 2020. unajmio batinaše, koji su je pretukli. - Tog dana bila sam u autu na mestu suvozača, a kada smo stali, neko je otvorio vrata i počeo da me udara. Udarao me je po glavi toliko jako da sam lekare iz Hitne prvo pitala da li sam unakažena. Kasnije sam saznala da je bivši muž platio batinaše. Prijavila sam ga i bio je uhapšen, ali i pušten iz pritvora nakon dva meseca - kaže potresena žena. Prema njenim rečima, vrhunac zlodela desio se kada je M. M. izašao iz zatvora. - Svaki dan živim u strahu od njega. Saznala sam da je našao ljude da me ubiju - objašnjava Z. J. i dodaje da je njen bivši muž za taj zločin pripremio i automobil, kojim je, kako kaže, trebalo da izvrši ubistvo.

Podstrekivanje na ubistvo

Podsetimo, policija je u petak saopštila da su uhapsili M. M. iz okoline Šapca zbog sumnje da je počinio krivično delo podstrekivanja na ubistvo. - Sumnjiči se da je u decembru 2020. angažovao osobu iz Šapca da za novčani iznos od 5.000 evra ubije njegovu bivšu suprugu - navodi se u saopštenju policije.

Rođaka uhapšenog Žena ne govori istinu S druge strane, N. J., rođaka osumnjičenog M. M., koja je juče pozvala našu redakciju, tvrdi da Z. J. ne govori istinu.

- Ništa od navedenog nije tačno, a to ćemo dokazati i na sudu. Uvek sam na strani žena, ali ovog puta ona je ta koja manipuliše - rekla je rođaka uhapšenog.

Jasna Kolaković Smiljanić foto: Privatna Arhiva

Advokatica

Misle da mogu da odlučuju i o pravu na život žene

Advokatica Jasna Kolaković Smiljanić iz Kraljeva, saradnica udruženja Fenomena, koje se bori protiv nasilja nad ženama, kaže da je Z. J. ukoliko je sve tačno što je navela, pravilno postupila time što je prijavila bivšeg muža nadležnima.

- To je jedini način da se zaštiti i potrebno je da joj tužilaštvo i sud najhitnije pruže adekvatnu zaštitu. Dešava se da kad žena napusti supruga, on nastavi da je proganja, jer je u prirodi patrijarhata ideja muškarca da imaju vlasništvo nad ženom i da mogu da odlučuju o svemu što se nje tiče, pa u krajnjoj konsekvenci i o njenom pravu na život. Protiv patrijarhata se borimo edukacijom i dekosntruisanjem stereotipa. U praksi se posebno rizičnim pokazao trenutak razvoda braka, kada žena saopšti muškarcu da odlazi od kuće, raskida zajednicu - dakle momenat kada nasilnik gubi kontrolu za koju veruje da ima pravo da vrši nad žrtvom. Često se nasilje nastavlja sve dok nasilnik veruje da mu niko ništa ne može i da će proći nekažnjeno. Zato je reakcija institucija izuzetno važna - kaže advokatica.

Ukoliko trpite nasilje ili znate nekog ko trpi nasilje pozovite SOS telefon 0800 -350 -036

